التخطيط تنفى فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة

المال -خاصنفى رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ما أشيع بالأمس فى بعض المواقع الالكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لدي

المال -خاص

نفى رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ما أشيع بالأمس فى بعض المواقع الالكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجار العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض فى كل مؤسسات الدولة.

وأكد “جلال” أن المهندس شريف إسماعيل قام بالتوجيه للجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين المقبلين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.

وكانت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه ستتم مواجهة نسب العجز فى عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلى لهم وذلك لسدها فى أماكن بنسب الفائض فى أخرى، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى تتمثل فى عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التى تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقى فى التخصصات المطلوبة.

وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتى تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80%، مشيرة إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته، مؤكدة أن الخطوة الأولى الآن تتمثل فى حصر نسبة الفائض والاستفادة منها فى سد العجز الموجود فى أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلى.