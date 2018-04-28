التخطيط تنفذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة لتوفير 4 مليارات دولار سنويًا

المال - خاصنشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافًا، اليوم السبت، يشير إلى مستهدفات قطاع الثروة البترولية بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019)_(21/2022)، ومن المستهدف تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9

المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجرافًا، اليوم السبت، يشير إلى مستهدفات قطاع الثروة البترولية بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019)_(21/2022)، ومن المستهدف تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021.

ويستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10٪ لتصل إلى 41 مليون طن/ سنة، والانتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8,3 مليار دولار.

وأشار الإنفوجراف إلى أن قطاع الثروة البترولية يستهدف كذلك زيادة كمية المنتجات البترولية 5,8 مليار طن سنوياً، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع البترول بتخفيض الاستهلاك بنسبة 10٪ لتحقيق وفرٍ قدرُه 4 مليار دولار سنوياً.