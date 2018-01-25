التخطيط تنظم ورشة لتدعيم قدرات الموظفين بالوزارات

السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولةأحمد عاشورفي إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج و

السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري

تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولة



أحمد عاشور

في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19، مع مجموعة من الوزارات منها: التجارة والصناعة، والبيئة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك لحرص التخطيط على تنفيذ خطتها للإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتدعيم قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن التدريبات التي تنظمها الوزارة تسهم في تحسين أحوال الجهاز الإداري للدولة عبر الاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه مصر، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات العامة التي تقدم للمواطن باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

وأشارت “السعيد” إلى أن هذا التدريب يغطي منهجية إعداد الخطة وموازنة البرامج والأداء والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة، مؤكدة ضرورة تضمين خطط الوزارات كمؤشرات أداء تحدد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحديث رؤية مصر 2030 وفقاً لمؤشرات أداء وبرامج جميع الوزارات.

وأضافت أن هذا التدريب يأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطتها للإصلاح الإداري، وسعيًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيزًا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يهدف إلي بناء جهاز إداري يقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة.

وتابعت “السعيد” أن الوزارة تتبنى العديد من المداخل أهمها: التدريب المستمر، والتنمية المهنية للجهاز الحكومي حيث لا وجود لإصلاح اقتصادي أو تنمية مستدامة دون إصلاح إداري، وتدريب الموظفين أساس الإصلاح.

وفى السياق نفسه قال د.جميل حلمي، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة: “تأتى هذه الورشة تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، في الربط بين مؤشرات الأداء والبرامج التي تضعها الوزارات وبين البرامج والأهداف التي تتبناها وذلك وفقاً للأهداف الإنمائية العالمية للتنمية المستدامة”.

وأشار “حلمي” إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق العام بجانب تعزيز قدرة مؤسسات الحكومة على المساهمة بشكل فعال في إدارة موارد الدولة.

وأوضح أن الوزارة نظمت ورشة عمل تسبق هذا التدريب، وذلك للوقوف على احتياجات الموظفين بناءً على توصيات وزيرة التخطيط، وأشار إلى أنه تم شرح النماذج التي أعدتها الوزارة لتقييم خطط الوزارات للعام المالي 18/19، كما تم إعداد مؤشرات أداء لكل الوزارات وشرحها خلال التدريب.