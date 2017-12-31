التخطيط تنظم ورشة عمل للعاملين بأفريقيا

المال - خاص:أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن عقد ورشة عمل تدريبية، من 8- 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية من الدول الأفريقية في مجالات بناء وإدارة الخطة الوطنية الإستراتيجية.وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابع

المال – خاص:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن عقد ورشة عمل تدريبية، من 8- 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية من الدول الأفريقية في مجالات بناء وإدارة الخطة الوطنية الإستراتيجية.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن “أفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، تمثل عمقا إستراتيجيا مصريا يجعل من دعم الأشقاء الأفارقة واجبا وطنيا”.. وأضافت : “نحرص على الاضطلاع بالدور المصري الرائد على الصعيد الأفريقي، عبر استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائنا من دول حوض النيل، وذلك تفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التي انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل.

و تابعت : “تنظم وزارة التخطيط ورشة العمل تلك عن طريق التعاون بين معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية للوزارة، والبنك الأفريقي الذي يمول الحدث، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية في الملف الأفريقي، وتعزيز وتقوية العلاقات وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة”.