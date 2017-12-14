التخطيط تنشر فيديو رؤية مصر 2030

المال - خاص نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يتناول إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتاب

المال – خاص

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يتناول إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الرؤية تهدف إلى جعل مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين.

ويوضح الفيديو أبعاد رؤية مصر 2030، وهي: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبيئي.

وتشمل الرؤية على 10 هي: محور التنمية الاقتصادية، والبيئة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، ومحور العدالة الاجتماعية، والطاقة، والثقافة، والشفافية وكفاءة المؤسسات، إضافة إلى محاور الصحة والتعليم والتنمية العمرانية.

يُشار إلى أن الفيديو من إنتاج وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويقدمه مجموعة من شباب الوزارة والباحثين بها.

وكشف الفيديو أن الرؤية شارك في وضعها أكثر من مائتي خبير من كل شركاء التنمية جاءوا ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين.

وتناول الفيديو عدة أهداف تم وضعها لتنفيذ الرؤية، وأكد الشباب خلاله أنه تمت دراسة كل الإستراتيجيات الدولية والتحديات التي تواجهنا مع تحديد الأهداف ومؤشرات لقياس تحقيق تلك الأهداف مع الاتفاق على التوجهات الرئيسية بالبدء بخطى واضحة حتى نتجت تلك الرؤية.

وأوضح العرض أن مصر تتمتع بميزة تنافسية بوجود 60% من الشعب من الشباب، واستخدم الشباب المشاركين في الفيديو بعض الأمثلة المعبرة عن ضرورة وجود رؤية واضحة.

وعبر شباب وزارة التخطيط المشاركون في الفيديو عن سعادتهم بهذا العمل، وقالت نهلة طارق، الباحثة بالمكتب الفني للوزارة، إن الرؤية تهدف لخلق مجتمع متكامل، وترتقي بجودة الحياة، كما أنها تسعى لتحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى الاهتمام بمؤشرات القياس، وما يضمن تحقيق تلك الأهداف هو عنصر المتابعة الذي تم الاهتمام به في تلك الرؤية بشكل دقيق.

وأكد أحمد رجب، مدير المراسم بوزارة التخطيط، أن الرؤية تمثل الشباب بشكل عام، وهي تسعي لتحقيق مستقبل تنموي يعود بالنفع علي كل الأجيال المتعاقبة،

ولفت أحمد سعيد، الباحث بمكتب هيئة التخطيط الإقليمي بالإسكندرية، إلى أن رؤية مصر 2030، تقوم على أساس المشاركة، ما افتقدته العديد من الخطط التنموية السابقة.



