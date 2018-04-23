التخطيط تنشر البرامج القطاعية ومُستهدفاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المال - خاص نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف يوضح البرامج القطاعية ومُستهدفاتها في خطة العام الأول 18/2019 من حيث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح الإنفوجراف أن الخطة تستهدف استمرار تعزيز القدرات التنا



المال – خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف يوضح البرامج القطاعية ومُستهدفاتها في خطة العام الأول 18/2019 من حيث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح الإنفوجراف أن الخطة تستهدف استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال تفعيل دور الجهاز المعني بتنمية هذه المشروعات إلي جانب إتاحة فرص التمويل لحوالي 100 ألف مستفيد سنوياً فضلاً عن إنشاء 200 حاضنة أعمال، وبما يعمل على زيادة مُساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 10٪ وتمكينها من توفير حوالي 300 ألف فرصة عمل سنوياً.



