اقتصاد وأسواق

التخطيط تناقش مع سفارة الهند تجربة الإصلاح

هاجر عمرانتبدأ، اليوم، فاعليات الندوة التى تعقدها سفارة الهند فى القاهرة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، بحضور ومشاركة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، والسفير سانجاى باتاتشاريا.وأكدت السفارة، فى بيانٍ وزعته قبيل انعقاد الندوة، أن مناقشة الإصلاح تحظى بأهمية كبرى، خلال الفتر
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

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هاجر عمران

تبدأ، اليوم، فاعليات الندوة التى تعقدها سفارة الهند فى القاهرة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، بحضور ومشاركة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، والسفير سانجاى باتاتشاريا.

وأكدت السفارة، فى بيانٍ وزعته قبيل انعقاد الندوة، أن مناقشة الإصلاح تحظى بأهمية كبرى، خلال الفترة الحالية، خاصة مع نمو نظام العولمة، والتى اضطرت بعض الدول لتغيير نظم اقتصاداتها حتى تتمكن من المنافسة عالميًّا.

وأشارت إلى أن الندوة ستلقي الضوء على الأبعاد المختلفة للإصلاح بهدف تنفيذ أهدافه الأساسية والتى تتعلق بالتنمية بشكل مستدام.

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