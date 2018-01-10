التخطيط تناقش دور التعليم العالي فى تحقيق التنمية

المال ـ خاص: نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاربعاء، ورشة عمل لمناقشة دور التعليم العالى والبحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوع

المال ـ خاص:

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاربعاء، ورشة عمل لمناقشة دور التعليم العالى والبحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الرؤية الاستراتيجية للتعليم العالى حتى عام 2030 تستهدف تحسين الدرجة التنافسية في تقارير التعليم العالمية ،بجانب تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأكدت سيادتها من خلال الرؤية على زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية ،و تفعيل قواعد الاعتماد والجودة المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة، مشددة على ضرورة تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن، بجانب دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات.

وتابعت “السعيد”: “ومن هنا يأتي ضرورة التأكيد على أهمية دمج أسس ومبادئ التنمية المستدامة في المناهج التعليمية ربط وتحديد أولويات البحث العلمي بما يساهم فى تحقيق غايات وأهداف القطاعات المختلفة”.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك تنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم لزيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمي في المحافظات، مؤكدة على اهتمام الوزارة بالتنمية البشرية وخاصة تطوير التعليم باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال د.حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إن: “ورشة عمل اليوم تتضمن مناقشة تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم مع الابتكار والتنوع في ذلك،بجانب التوصل إلى الصيغ التكنولوجية والإليكترونية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة والبحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع”.

وحضر الفاعلية د.حسين أباظة، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية،ووزارة التضامن الاجتماعي، كما حضر ممثلي عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث.

يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الثالثة لوزارة التخطيط خلال الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك في إطار تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030 من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن حيث يمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية.