استثمار

«التخطيط» تلغي البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف

وتوفر أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا
أحمد عاشور 3:46 م, الأثنين, 16 مارس 20 3:46 م, الأثنين, 16 مارس 20

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اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة ، وذلك فى إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا ، وكذلك أهمية تكاتف كل الجهات والأفراد ، مع الالتزام التام بقرارات الحكومة، ومنع التجمعات وهى القرارات التى تهدف إلى حماية المواطن المصرى .

السعيد: ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية وتكاتف كل الجهات والأفراد لمواجهة هذا التهديد العالمي

وأكدت وزيرة التخطيط فى بيان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة فى كل مرافق الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين ، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية.  

ومن بين الإجراءات التى تم اتخاذها بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية والعمل بأجهزة متنقلة، والتي يعمل عليها مجموعة من الموظفين المختصين بتسجيل الحضور والانصراف يوميًا.

كما تم توفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة قبل دخولهم المبنى، مع توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك.

وكذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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