التخطيط تلغي احتفالات بالإسكندرية حدادا على شهداء سيناء

خاص ألغت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاحتفالية التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بمحافظة الإسكندرية، على هامش انطلاق الملتقي الأول للمسئولية الاجتماعية بالمحافطات، والذي ترعاه وزارة التخطيط، وذلك حدادًا علي أرواح شهداء العريش الذين سقطوا أمس.وكان من المقرر

خاص

ألغت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاحتفالية التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت بمحافظة الإسكندرية، على هامش انطلاق الملتقي الأول للمسئولية الاجتماعية بالمحافطات، والذي ترعاه وزارة التخطيط، وذلك حدادًا علي أرواح شهداء العريش الذين سقطوا أمس.

وكان من المقرر أن تلتقي “السعيد” اليوم مع 50 من ممثلي القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية لمناقشة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بالإقليم الغربي، وذلك في إطار المشاركة في تطبيق خطة الدولة وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، بوصف الجهات الثلاث تعبر عن المثلث الذهبي للتنمية، وتم الاكتفاء بعقد جلسات المؤتمر التي تنطلق صباح غد الأحد.

يُذكر أن وزيرة التخطيط نعت بالأمس شهداء العريش الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم.

وأعلنت النيابة العامة ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بمركز بئر العبد إلى 305 أشخاص، فضلا عن إصابة 128 شخصا.

