التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة غدا



المال خاص

تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غداً السبت المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “التصنيع والتنمية المستدامة”، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري الإنتاج الحربي اللواء دمحمد العصار والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ود. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي.



ويناقش المؤتمر محورين رئيسيين أولهما محور عام يتناول عددا من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع والآخر يستند إلى مناقشة قضايا التصنيع والصناعة فى مصر

ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤى حول أولويات وسياسات واّليات النهوض بالتصنيع في مصر وذلك لدعم صناع القرار والمخططين بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك التطورات الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع ويأتي هذا المؤتمر في إطار السعي لتعزيز دور معهد التخطيط القومى، كمؤسسة علمية وبحثية ومركز للتفكير، فى تقديم الدعم فيما يخص النهوض بالصناعة المصرية والتنمية المستدامة إلى جانب طرح بدائل ومداخل جديدة لتطوير السياسات الصناعية فى مصر لدعم الاقتصاد الوطني، فى ضوء الخبرات العالمية والإقليمية التى يقدمها المؤتمر.

ويشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من دول الصين اليابان، كندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة والتي تضم بنك التنمية الأفريقي، اليونيدو، منظمة العمل الدولية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت و منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول كما يشارك بالمؤتمر عدد من الهيئات والوزارات المصرية والمعنية بموضوعه منها وزارات التجارة والصناعة الإنتاج الحربي إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز بحوث الفلزات.

ويتناول المؤتمر مناقشة حوالى 12 ورقة بحثية والتي تختص بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربى حيث تتضمن الأوراق البحثية قضايا التحول الرقمي فى الصناعة العربية، دور الجامعات فى دعم التصنيع الي جانب التدابير الحمائية فى صناعة الغزل والنسيج الي جانب التكيف المالى وكفاءة الصناعة المصرية، معوقات التصنيع الغذائي فى مصر وغيرها من القضايا.

كما تتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية والتي يرأسها عددا من الخبراء والمختصين المشاركين بالمؤتمر وذلك لمناقشة قضايا تختص بدور التصنيع في دعم التنمية المستدامة ومنها والتي تتبني عرض التجارب اليابانية والصينية والكندية في التنمية الصناعية الي جانب مناقشة التنمية الصناعية الاحتوائية، تنمية قطاع تصنيع الآلات في مصر، ودور صناعة تكرير النفط.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض لبعض الخبرات الصناعية لرواد الأعمال وصغار المبادرين في المجال الصناعي إلى جانب إقامة معرض لبعض الابتكارات الصناعية.

يشار إلى أن معهد التخطيط القومي فتح باب تلقي مقترحات البحوث الذي يتناولها المؤتمر في نوفمبر الماضي وتم إخطار الباحثين الذين تم قبول أوراقهم البحثية في مارس الماضي.