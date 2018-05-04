التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

المال- خاص: نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(18/2019-21/2022) في انفوجراف يوضح اهتمام الخطة الواسع ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتستهدف الخطة الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العام

المال- خاص:



نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى(18/2019-21/2022) في انفوجراف يوضح اهتمام الخطة الواسع ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتستهدف الخطة الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، إلي جانب تطبيق فكر الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية. وأفاد الانفوجراف بأن الخطة تستهدف كذلك ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60٪ فضلاً عن تطوير إجراءات التقاضي بميكنة 40 محكمة، مع تقديم 30 خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، إلي جانب ميكنة العمل فى 10 مكاتب جديدة للشهر العقاري، والتي تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90٪.