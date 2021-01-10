استثمار

«التخطيط» تعلن فتح باب الاكتتاب في صندوق «سيولة»

حجم الإصدار المستهدف للصندوق من 50 إلى 100 مليون جنيه
أحمد عاشور 1:04 م, الأحد, 10 يناير 21 1:04 م, الأحد, 10 يناير 21

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن فتح شركة “إن آي كابيتال” القابضة الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي باب الاكتتاب في صندوقها النقدي الأول “سيولة” بمبلغ 10 جنيهات قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى 1000 جنيه للشراء وبدون حد أقصى.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

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وأضافت السعيد أن حجم الإصدار المستهدف لصندوق “سيولة” هو من 50 إلى 100 مليون جنيه يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

ويعد “سيولة” هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار، كما يعتبر هو أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار.

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والصندوق ذو عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.

ويمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق إلكترونياً عن طريق شركة “عربية أون لاين” المملوكة لـ”إن آي كابيتال”، إضافة إلى شركة “مباشر”، بينما تتولى “إن آي كابيتال” الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبري.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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