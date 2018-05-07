التخطيط تعقد ورشة عمل حول ميكنة وتطوير الثقافة المالية

المال - خاص تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع إحدى أكبر شركات الدفع الإلكتروني العالمية، ورشة عمل تثقيفية حول ميكنة أنظمة المدفوعات المختلفة وتطوير الثقافة المالية لدي المستخدمين لرفع كفاءة أنظمه المدفوعات المميكنة وذلك في الفترة بين 7 مايو 2018 وحتى 10 مايو.

المال – خاص

تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع إحدى أكبر شركات الدفع الإلكتروني العالمية، ورشة عمل تثقيفية حول ميكنة أنظمة المدفوعات المختلفة وتطوير الثقافة المالية لدي المستخدمين لرفع كفاءة أنظمه المدفوعات المميكنة وذلك في الفترة بين 7 مايو 2018 وحتى 10 مايو.

ويـأتي هذا التدريب في إطار اهتمام الوزارة بدفع من القيادة السياسية بتأهيل الكوادر العاملة بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدراتهم وذلك لتحقيق النهضة المرجوة لهيكل الجهاز الإداري وفى إطار السعي لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ومن جانبها كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى أن هذا التدريب يأتي استكمالاً للمبادرات التي تتبناها الوزارة في النهوض بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرات وكفاءات العاملين به بالإضافة إلى دعم الاتجاه نحو الشمول المالي وميكنة أنظمة المدفوعات.

وتابعت وزيرة التخطيط أن التدريب يساهم فى توحيد المفاهيم الخاصة بالثقافة المالية ونشر الممارسات الجيدة للحرص على التطبيق السليم لتلك المفاهيم لدي الجهات المعنية بموضوع التدريب وذلك حرصاً من الوزارة في استكمال منظومة الميكنة التي تتبني تنفيذها.

ويضم التدريب أكثر من ٢٥٠ شابا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، فضلاً عن مشاركة عدد من متدربى مشروع رواد ٢٠٣٠ وبمشاركة مجموعة من العاملين بالجهات التابعة للوزارة من الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبنوك الاستثمار القومي والعربي وناصر ومعهدي التخطيط والإدارة.