التخطيط تعقد دورة تدريبية لدعم دور المؤسسات الصحفية..غداً

المال-خاصتنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً الخميس، ورشة تدريبية للصحفيين وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الاقتصادي وتوصيل تلك الثقافة للمجتمع عن طريق الاعلام المصرى، إلى جانب رفعه لدي الصحفيين المختصين بالمجال الاقتصادي وغيرهم لتوصيل المعلومات بالشكل الأمثل للمواطنين، كما ت

المال-خاص

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري غداً الخميس، ورشة تدريبية للصحفيين وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الاقتصادي وتوصيل تلك الثقافة للمجتمع عن طريق الاعلام المصرى، إلى جانب رفعه لدي الصحفيين المختصين بالمجال الاقتصادي وغيرهم لتوصيل المعلومات بالشكل الأمثل للمواطنين، كما تأتي الورشة تدعيماً لأطر التعاون بين التخطيط والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لدعم الدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية القومية والإعلام، وتعد تلك الدورة هى الأولى ضمن سلسلة من الورش القادمة والتى من المقرر أن تعقدها الوزارة فى الشأن نفسه.

وتلقى د/ هالة السعيد وزيرة التخطيط غداً الكلمة الافتتاحية للورشة بمشاركة وحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم.

وتتناول جلسات الدورة موضوعات حول كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة والفجوة بين الادخار والاستثمار وكيفية قراءة التقارير الدولية، كما تناقش سوق العمل من حيث نسبة مشاركة المرأة ،البطالة ،الفقر ،الأمية، إلى جانب الشباب ومهارات اللازمة للعمل اللائق لهم ومن المقرر أن يتم إجراء استقصاء بنهاية الورشة لبحث احتياجات الصحفيين حول الموضوعات التى بحاجة إلى مناقشتها فى الورش القادمة.

ومن المقرر أن يترأس جلسات الورشة التدريبية علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام وأمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار وأخيراً عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة روز اليوسف ويحاضر بالورشة عدد من الخبراء المختصين وهم الدكتور فخرى الفقى أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة رانيا رشدى أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية والدكتور أحمد عاشور مدرس الاقتصاد والمالية العامة بمعهد التخطيط القومى ودكتور أحمد الصفتي الأستاذ بالجامعة الأمريكية.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قدمت برامج لدعم قدرات الصحفيين في أغسطس الماضي وذلك بهدف تعزيز القدرات المعرفية والمهنية في تناول قضايا التخطيط والقضايا الاقتصادية والإدارية المتخصصة فى مجال عمل الوزارة.