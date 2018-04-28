التخطيط تعتمد 57 مليون جنيه لأكاديمية الفنون و26 مليونًا للتشكيلية

المال-خاصوافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على اعتماد مبلغ 57 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2017 \ 2018 لأكاديمية الفنون تضم 36.250 مليون جنيه بمشروع مدارس الأكاديمية وذلك لاستحداث بند "انفاق استثمارى دفعات مقدمة"، كما وافقت على إعادة توزيع الاستثمارات الم

المال-خاص

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على اعتماد مبلغ 57 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2017 \ 2018 لأكاديمية الفنون تضم 36.250 مليون جنيه بمشروع مدارس الأكاديمية وذلك لاستحداث بند “انفاق استثمارى دفعات مقدمة”، كما وافقت على إعادة توزيع الاستثمارات المخصصة للأكاديمية وذلك بزيادة 12 مليون جنيه لأحد البنود من سداد الدفعة المقدمة لجهاز المشروعات الخدمية الوطنية، إلى جانب الموافقة على زيادة بلغت 4 ملايين لتوفير التجهيزات اللازمة لتأثيث مشروع معمل التصوير السينمائى وتجهيزه.

كما وافقت السعيد على زيادة أحد البنود بمشروع المعهد العالى للفنون الشعبية بمبلغ 5 ملايين جنيه وزيادة استثمارات مشروع معمل التصوير السينمائى التابع للأكاديمية بمبلغ 300 الف جنيه لتخصيصه لمشروع المعهد العالى للسينما وذلك بخطة العام المالى الحالى أيضاً.

جاء ذلك فى إطار تقدم أكاديمية الفنون بطلب للموافقة على إعادة توزيع استثماراتها واستحداث عدد من البنود بها بخطة العام المالى 2017/2018.

وأكدت هالة السعيد على حرص وزارة التخطيط على دعم وتطوير الهيئات الداعمة للفنون والثقافة بكل أشكالها والتى ترتقى بالذوق العام للمجتمع، مشيرة إلى الدور القومى الذى تقوم به تلك الهيئات فى نشر ثقافة وروح الابداع وإحياء التراث والتاريخ الثقافي.

وفيما يخص قطاع الفنون التشكيلية فقد تم تخصيص ما يقرب من 26 مليون جنيه، حيث اعتمدت وزيرة التخطيط طلب الموافقة على اعادة توزيع استثمارات القطاع وذلك بزيادة أحد البنود بمشروع انشاء وتطوير المتاحف القومية والفنية التابع للقطاع بمبلغ 600 الف جنية ليتم تخصيصه لمتحف الفن المصرى الحديث التابع لمشروع سراى الجزيرة.

كما اعتمدت السعيد الموافقة على اعادة توزيع الاستثمارات المخصصة لمشروع انشاء وتطوير المتاحف القومية والفنية التابع لقطاع الفنون التشكيلية أيضاً وذلك باستحداث بند جديد وزيادته بمبلغ نحو 25.255 مليون جنيه يتخصص منها حوالى 14 مليونا للمشروع الفرعى متحف محمد محمود خليل وحرمه وذلك لتنفيذ أعمال التطوير بالمتاحف القومية والفنية بخطة عام 2017/2018.