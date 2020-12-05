التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه لسيوة و80 مليونًا للإسكندرية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتمادات مالية لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات الحيوية والمتعلقة بالبعدين الاجتماعي والبيئي بشكل كبير.

اعتمدت وزيرة التخطيط مبلغ 69.674 مليون لتعزيز خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2020/2021 جنيه لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة التحلية بمطار حباطة.

كما وافقت السعيد علي دعم وزارة الإسكان بمبلغ 80 مليون جنيه لمشروع “توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية”، وذلك بما يمكن شركة الصرف الصحي من البدء فى طرح الأعمال لتوفير بعض المعدات والسيارات والذي يساهم في حل المشكلة بشكل مؤقت.

وشملت مجموعة الاعتمادات المالية موافقة السعيد على دعم وزارة الإسكان كذلك بمبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إنشاء خط السيب النهائي لتوسعات محطة المعالجة الثنائية بالحبيل بطاقة 36 ألف م3/يوم)، كنقطة تخلص آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة.

ووافقت وزيرة التخطيط على دعم استثمارات وزارة الموارد المائية والرى بخطة العام الحالى 2020/2021 بمبلغ 200 مليون جنيه.

وذلك للبدء الفورى فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعى.

وأكدت السعيد أن المبالغ المعتمده كافة تأتي في إطار حرص الوزارة علي سرعة الاستجابة للمطالب والمشروعات التي تخدم المواطنين في المقام الأول مع تقديم الدعم اللازم لجهات الدولة لمواجهة التحديات.

وأضافت أن المبلغ المعتمد لمحافظة الاسكندرية يأتي دعمًا للمحافظة ومنظومة الصرف الصحي بها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول نتيجة للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاعتمادات الموجهة لواحة سيوة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة ، للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي، في إطار استهداف زراعة 5000 فدان.

وفي سياق متصل قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية، ومدينتي برج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببرنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية التى تعدها وتشرف على تنفيذها وتشغيلها الوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى أن ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة.

وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية.

وفى ضوء الدور المهم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا .

وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فى إطار الاستعداد لبدأ التشغيل التجريبى لمركز ومدينة برج العرب للعمل على المنظومة المميكنة للخدمات الحكومية للمحليات التى تعدها .

وتشرف على تنفيذها وتشغيلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قام وفد من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية لمحافظة الاسكندرية بالوزارة بالمرور على مجلس مدينة ومركز برح العرب لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات والتأكد من الاستعدادات النهائية وصلاحية الشبكات و البرامج ومستوى استيعاب الموظفين للمنظومة واستعدادهم للعمل عليها.

وخلال الزيارة اجتمع العميد مهندس طاهر الحنفى مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية لمحافظة الإسكندرية بجميع العاملين بمركز ومدينة برج العرب.

وذلك بحضور اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب والمهندسة نهى خليفة مديرة لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بديوان محافظة الإسكندرية.

كما قام وفد الوزارة بزيارة محافظه كفر الشيخ والمرور على مدينتي برج البرلس وسيدي غازي وتفقد العملية التدريبية على التطبيقات، وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع رؤساء المدن ومديري الإدارات لكل مدينة على حدة.

كما تم عقد اجتماع آخر مع السيد النائب ورؤساء مجالس المدن لعرض مستوى العمل على المنظومه والأهداف والعائد، كما تم الاجتماع مع مدير المركز النموذجى بديوان عام المحافظة و مدير الاعلانات .

وذلك لمراجعة ما تم انجازه من برنامج تطوير العمل بالمركز بمجال الاعلانات و متابعة سير العمل و التأكد من صحة سير تنفيذ التطبيقات التى تنفذها الوزارة لميكنة وتطوير المركز.

كما اجتمع وفد الوزارة مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمناقشه المعوقات وأسلوب العمل على حلها.

وتضم محافظه كفر الشيخ عدد ١٣ مدينه تم تطوير وميكنه ١٠ مدن بالكامل وجاري العمل في مدينتين سيتم الانتهاء من تطويرهما نهايه شهر ديسمبر الجاري، وتم تنسيق الافتتاح خلال الاجتماع مع المحافظ .