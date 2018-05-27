التخطيط تعتمد 16 مليون جنيه للورش الحرفية

المال ـ خاص:وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد إضافي لمحافظة الإسماعيلية بمبلغ 10 ملايين جنيه ببرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية من خطة العام المالي الحالي 2017/2018 وذلك للمساهمة في استكمال مشروع الورش الحرفية بمدينة المستقبل بالمحافظة.كما اعتمدت الوزيرة د

المال ـ خاص:



وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد إضافي لمحافظة الإسماعيلية بمبلغ 10 ملايين جنيه ببرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية من خطة العام المالي الحالي 2017/2018 وذلك للمساهمة في استكمال مشروع الورش الحرفية بمدينة المستقبل بالمحافظة.



كما اعتمدت الوزيرة دعم محافظة الدقهلية بزيادة برنامج تحسين البيئة المدرج بخطة ديوان عام المحافظة للعام المالي 2017/2018 بمبلغ 6 ملايين جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/ 2018 وذلك لمساهمة في توصيل المرافق إلى حدود ارض المنطقة الاستثمارية بميت غمر.



ولمحافظة مطروح أصدرت وزيرة التخطيط قراراً لمد فترة ثلاث سنوات أخرى للانتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف المطلوبة بالمحافظة وذلك بالقرار رقم 1194 لسنة 2015.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل دائماً على اعتماد التخصيصات اللازمة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظات، لدعم مساهمة تلك المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات إلي جانب توفير فرص العمل لشباب المحافظات.

