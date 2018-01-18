التخطيط تعتمد 153 مليون جنيه لدعم خطط التنمية بالمحافظات

- السعيد: 10.200 مليون جنيه استثمارات لتحسين البيئة بجنوب سيناءالمال - خاصوافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروعي تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، والمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، بمبلغ 100 مليون جنيه بخطة العام المالي 2017/2018.

– السعيد: 10.200 مليون جنيه استثمارات لتحسين البيئة بجنوب سيناء

المال – خاص

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروعي تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، والمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، بمبلغ 100 مليون جنيه بخطة العام المالي 2017/2018.

كما وافقت السعيد على زيادة استثمارات مشروع تدعيم خطط التنمية بالمحافظات بمبلغ 152,782 مليون جنيه، لاستكمال مشروع توصيل التيار الكهربائي لـ26 تجمع تنموي بشمال وجنوب سيناء، نظرًا للعائد الاقتصادي الجيد للمشروع.

يذكر أن السعيد وافقت على تعزيز استثمارات مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بمبلغ 408 ملايين جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018، لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بمحافظة شمال سيناء، و9 تجمعات تنموية بجنوب سيناء، في إطار خطط الحكومة المصرية في تنمية سيناء.

واعتمدت وزيرة التخطيط طلب الموافقة على تعزيز استثمارات مشروع تحسين البيئة بمبلغ 10.200 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء، بخطة العام المالي 2017/2018، للمساهمة في شراء المعدات المطلوبة لمديرية الطرق والنقل لمواجهة أخطار السيول.

وأشارت السعيد إلى أن الموافقة جاءت نظرًا لما يمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى لتنمية محافظة شمال سيناء في ظل الوضع الحالي، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي تساعد على الاستقرار والتنمية.