التخطيط: تعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والبنوك لدعم ابتكار الشباب

المال - خاصأطلقت بجامعة القاهرة مبادرة "ريادة الأعمال" لنشر فكر العمل الحر وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب الجامعي. وتتبنى وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والبنك المركزى المبادرة من خلال تأسيس حضانات للاعمال فى ا

المال – خاص

أطلقت بجامعة القاهرة مبادرة “ريادة الأعمال” لنشر فكر العمل الحر وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب الجامعي.

وتتبنى وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والبنك المركزى المبادرة من خلال تأسيس حضانات للاعمال فى الجامعات المصرية.

وتقوم فكرة المبادرة على الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك فى خطوة تهدف إلى دعم قدرات الشباب على الريادة فى مجال الاعمال وتقديم نماذج قابلة للتطبيق يتم تحويلها بعد اكتمال فترة الحضانة إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل للشباب فى الفئة العمرية من 18-35 سنة.

وتتنوع الخدمات التى تقدمها الحاضنات للشباب وأهمها زيادة الوعى بريادة الأعمال وتوفير الخدمات الاستشارية لرواد الاعمال فى المجالات الفنية والإدارية التى تخص مشروعاتهم، ويتم فى كل دورة للحاضنة التى تمتد من 4 إلى 6 أشهر قبول عدد من الفرق.

حيث يتم خلال فترة التدريب تأهيل الفرق المشاركة من خلال ورش عمل وجلسات مع الخبراء المتخصصين فى مجال ريادة الأعمال بما يساعد الفرق المشاركة فى تطوير مشروعاتهم حتى تكون جاهزة للانطلاق للأسواق بمجرد الانتهاء من فترة الحضانة.

السعيد أكدت دور هذه الحاضنات فى النمو الاقتصادى من خلال توجه الوزارة نحو النمو الاحتوائى الذى يقوم على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لقطاع أوسع للاستفادة من معدلات النمو الاقتصادي.

كما أن تحديث الاقتصاد يتطلب الاهتمام بمكون الابتكار والمعرفة بما يزيد من القيمة المضافة للموارد المتاحة.