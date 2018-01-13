التخطيط تطلق حملة موظف حكومي وأفتخر

أحمد عاشور كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق حملة "موظف حكومي وأفتخر" لرفع الروح المعنوية بالجهاز الإداري للدولة الذي يحتوي علي كفاءات مميزة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة، اليوم السبت، للكشف عن مستجدات ملفات التخطيط والإصلاح الإد

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق حملة “موظف حكومي وأفتخر” لرفع الروح المعنوية بالجهاز الإداري للدولة الذي يحتوي علي كفاءات مميزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة، اليوم السبت، للكشف عن مستجدات ملفات التخطيط والإصلاح الإداري.

وأضافت أن الحكومة تسعى لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال توفير دورات تدريبية، بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية.

وأكدت أن الحكومة ستبدأ برنامجًا تدريبيًا موسعًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه سيشمل تقييمًا عبر عدة محاور تتعلق بالأمور السلوكية والمهارات والتخصص، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل المرحلة الثالثة من خطة الوزارة لتدريب العاملين بالدولة.

وتابعت الوزيرة: “الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم.. الجهاز الإداري لم يحصل على حظه من التدريب”.

وذكرت أن الإصلاحي الإداري ليس مسئولية وزارة التخطيط فقط، وإنما يرتبط بكل وزارة، لافتة إلى وجود أذرع للتخطيط في كل وظيفة حكومية تعمل على تقييم المسئوليين عن الموارد البشرية أولاً، مؤكدًا أن نهاية الشهر الجاري سيشهد بدء البرنامج الخاص بتقييم المسئولين عن الموارد البشرية بالوزارات المختلفة، مؤكدة انتقاء أفضل العناصر من المدربين لهذا الغرض.

وأكدت أن التدريب سيشمل من التحق بالجهاز الإداري للدولة في الخمس سنوات الماضية للحصول على برنامج تأسيسي، وقالت إن الأكاديمية الوطنية للتأهيل وتدريب الشباب على وشك الانتهاء من تدريب 200 من القيادات الوسطى بالجهاز الإداري نهاية الأسبوع الحالي، حصلوا على تدريب لمدة 9 شهور، ولفتت إلى وجود اتفاقية مع جامعة أسليسكا الفرنسية لمنح دبلومات وماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية.