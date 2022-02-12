استثمار

«التخطيط» تطلق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدًا

وإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"
عصام عميرة 1:56 م, السبت, 12 فبراير 22 1:56 م, السبت, 12 فبراير 22

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تحت عنوان “معًا لتعافي مستدام” للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، تنطلق غدًا، النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية.

 ومن المقرر أن تشارك الدكتورة هالة السعيد بفعاليات اليوم الأول حيث تشارك بجلسة إطلاق تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”، وهو أول يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تشارك بجلسة تجارب شبابية عربية ملهمة في مجال التنمية المستدامة، والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

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وتتضمن جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان العروض الموجزة حول تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر”، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

كما تناقش جلسات اليوم الثاني عددا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية بمشاركة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، د.خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا.

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وتتضمن أجندة اليوم الثالث عددًا من الجلسات التي تناقش موضوعات بارزة لعل أبرزها دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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