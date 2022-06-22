«التخطيط» تصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة

أصدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة تتبع الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، على أن يتولى مسئولية الوحدة محمد علاء نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن الوحدة المستحدثة تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعي القانوني للعاملين بالوزارة وإرشادهم إلى حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا، إضافة إلى إصدار تقارير دورية عن أنشطة الوزارة والجهات التابعة في ضوء حقوق الإنسان.

وأضافت السعيد أنه من ضمن اختصاصات الوحدة كذلك العمل كنقطة اتصال بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فيما يخص تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة، إلى جانب وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة.

وأكدت السعيد أن إنشاء تلك الوحدة المستحدثة يأتي في إطار إيمان وحرص وزارة التخطيط كإحدى مؤسسات الحكومة المصرية على بالشفافية وضمان حقوق العاملين والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.