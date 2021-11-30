«التخطيط» تصدر تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمى حتى سبتمبر الماضي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول إنجازات مشروعات التحول الرقمى حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث أكد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن خلال الفترة القادمة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، موضحًا أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتى شهر سبتمبر 2021 بلغ 282 مركزا مطورا من إجمالي 337 مركز تقدم 222 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء.

كما تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوي جمهورية مصر العربية، واستمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة -…)، فضلا عن الاشتراك في اللجنة العلمية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون (54) لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحلات الجديدة، وزيادة فاعلية التشغيل لبوابة المحليات وبلغ الإيراد الإجمالى لمعاملات خدمات المحليات حوالى 1,266,092 جنيه مصري (بنكي-الكرتوني-نقدي-بوابة) بعدد معاملات 3339 معاملة فى الربع الأول، علاوة على الانتهاء من تطوير تطبيقات تراخيص المحلات طبقا لقانون المحلات العامة رقم 54 لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار التقرير إلى عقد ورش عمل وعرض التطبيقات ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، واستمرار تطوير وميكنة إجراءات التصالح عن مخالفات البناء طبقاً للائحة القانون رقم 17 لسنة 2019 وطباعة كافة النماذج طبقاً للائحة، إلى جانب استمرار طوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقعا، وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية من خلال المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية “NSDI”، بالإضافة إلى إدخال بيانات الكم المتراكم على المنظومة لعدد (20) موقعا.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة بلغ 21 مركزا مطورا من إجمالي عدد 43 مركز تقدم 144 خدمة، إلى جانب استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الأعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة )، وإتاحة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمراكز والمنظومة والبوابة، فضلا عن استكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقاري بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقاري بالمدن العمرانية الجديدة.

وفيما يخص مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة فقد تم توفير عدد 63 مركزا تكنولوجيا متنقل منها 32 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 20 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق)، 10 فروع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية) إلى جانب عدد (1) مركز متنقل للأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

كما تم عقد ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة والمعنية بخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وحضور نواب المحافظين ومساعد وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاقد على عدد (120) مركزا تكنولوجيا متنقلا خلال العام المالى 2021/2022 منها 30 مركزا تكنولوجيا متنقلا (وزارة التنمية المحلية والمحافظات)، 30 فرع توثيق متنقل (وزارة العدل : مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ، 30 فرع أحوال مدنية متنقلة (وزارة الداخلية: قطاع الأحوال المدنية)، 30 فرع مرور متنقل (وزارة الداخلية: إدارة المرور).

وحول مشروعات الصحة أشار التقرير إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، وتم عقد ورش عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات، فضلا عن الإعداد لربط قواعد بيانات الصحة الخاصة بالمواليد حديثى الولادة مثل (الحضانات – اختبار الغدة الدرقيه-التطعيمات-مبادرة قياس السمع والاتزان – قاعدة بيانات المواليد) وإصدار رقم موحد للطفل لاستخدامه فى الخدمات الصحية المقدمة للاطفال حتى يتم إصدار رقم قومى للطفل وذلك لتوحيد البيانات وانشاء ملف طبى موحد، فضلا عن استكمال بيانات المواليد والوفيات بالكامل مع هيئة الرقابة الإدارية وإدارة النظم بالقوات المسلحة، والتأكد من توفر البيانات اللازمة للتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وموقف الربط مع الأحوال المدنية، كما تمت دراسة تفعيل منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وزارة الصحة لمعرفة وضع الشبكات الأرضية وشبكات المحمول لوضع الحلول الفنية اللازمة.