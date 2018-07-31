التخطيط تشارك في افتتاح المنتدى المصرفي العربي

المال- خاصشاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في الدكتور حسين أباظة رئيس وحدة "رؤية مصر 2030"، في افتتاح أعمال المنتدى المصرفي العربي، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والمنعقد في مدينة الغردقة، حول موضوع "الصيرفة الخضراء: الطريق

المال- خاص

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في الدكتور حسين أباظة رئيس وحدة “رؤية مصر 2030″، في افتتاح أعمال المنتدى المصرفي العربي، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والمنعقد في مدينة الغردقة، حول موضوع “الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة”.

واكد الدكتور حسين أباظة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستثمار في الأبعاد البيئية لما له من مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتي من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر والذي يعد اّلية لتحقيق التنمية المستدامة مضيفًا أنه لا بد من السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وركز المنتدى في جلساته على أهمية الصيرفة الخضراء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن ضرورة كما حث المنتدى على العمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وانتهي إلى التركيز على عدد من التوصيات، من خلال المناقشات التي تناولتها جلساته، تمثلت في أهمية بدء البنوك المركزية في إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة، مع وضع جدول زمني محدد لمراحل التطبيق طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ولفت المنتدى إلى أهمية تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات.

وأوصى بتشكيل مجموعة عمل من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية للاجتماع بصفة دورية لمناقشة ما تم إنجازه في مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة وكذلك التعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية، فضلًا عن ضرورة تبنى المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك وتشجيع المصارف العربية على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

كما تضمنت التوصيات، ضرورة حث المصارف العربية على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي من قبل القطاعات المصرفية بالدول العربية لما له من دور حيوي في تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء

وشارك في افتتاح أعمال المنتدى، وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، فضلًا عن أكثر من 150 مشاركًا من مصر وعدة دول عربية، وتناول المنتدى 10 جلسات تضمنت 26 متحدث من المشاركين.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشارت إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الخضر كعامل أساسي من عوامل تحقيق اهداف التنمية المستدامة فضلًا عن إسهامه في خلق فرص عمل للشباب نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.