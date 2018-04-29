التخطيط تشارك فى ختام المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية

السعيد: وزارة التخطيط تحرص على تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة وتيرة العمل العربى المشترك المال -خاص شاركت دهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، فى اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على…

السعيد: وزارة التخطيط تحرص على تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية لزيادة وتيرة العمل العربى المشترك

المال -خاص



شاركت دهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، فى اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزارى فى ختام أعماله، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث ناقش المجلس المنعقد اليوم عدة موضوعات تضمنت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذى وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2017، كما ناقش المجلس وضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة فى مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة إلى جانب الموافقة على المشروع النهائى لاتفاقية إنشاء المنظمة ورفعه إلى الجمعية العمومية لاعتماده.

وشارك فى الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذى من دولة جمهورية مصر العربية والتى تمثلها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باعتبار مصر نائب رئيس المجلس التنفيذى وعضو فعال به إلى جانب مشاركة دول الإمارات، السعودية، السودان، سلطنة عمان، قطر، المغرب.

ومن جانبها تقدمت د.هالة السعيد بالشكر لأعضاء المجلس التنفيذى ورحبت باجتماعهم بالقاهرة كما أكدت على سعى وزارة التخطيط إلى تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية حرصًا على زيادة وتيرة العمل العربى المشترك، وانطلاقًا من طبيعة عمل المنظمة والهدف الأساسى من انشائها باعتبارها بيت الخبرة العربى المتخصص فى كافة مجالات التنمية الإدارية.

وأشارت السعيد أن المشاركة فى اجتماع المجلس تأتى فى إطار توطيد أواصر العلاقات الدولية بين الأخوة العرب ودعم التواجد المصرى على الصعيد العربى فضلاً عن حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة التى لطالما حافظت عليها فى كافة أعمال المجلس التنفيذى والجمعية العمومية أيضاً باعتبارها نائب رئيس المجلس وأحد أعضائه.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا الاثنين الجمعية العمومية للمنظمة حيث من المقرر أن تناقش الجمعية انتخاب مجلس تنفيذى جديد للفترة من مايو 2018 وحتى مايو 2020 الى جانب اختيار هيئة التدقيق والرقابة الداخلية عن أعمال المنظمة من أعضاء الجمعية العمومية للعامين 2019، 2020 واعتماد توصية المجلس التنفيذى بإطلاق جائزة باسم المنظمة فى مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة إلى جانب اعتماد المشروع النهائى لاتفاقية إنشاء المنظمة.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية فى المنطقة العربية. وتسعى المنظمة من خلال رسالتها وهى الإسهام فى تحقيق التنمية الإدارية فى الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء فى المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة، كما أن للمنظمة مجلس تنفيذى يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها. ويجتمع المجلس مرتين كل عام فى أبريل وأكتوبر، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.

يُشار إلى أن مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد فازت بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة فى مايو 2014، وتمت إعادة انتخابها مرة أخرى فى مايو 2016، كما أنها تعد عضواً منتخباً فى لجنة الرقابة والتدقيق الخارجية على أعمال المنظمة.