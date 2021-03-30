«التخطيط» تشارك باحتفالية مرور 5 سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، بفعاليات الاحتفال بمرور 5 سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء المحافظ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالبنك الأهلي المصري، والدكتور وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت الاحتفالية تكريم مشروع رواد 2030 من قِبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك على مجهودات المشروع في دعم ريادة الأعمال.

وكان د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أوضحت أن تشجيع ريادة الأعمال يعد أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الإستفادة من قدراتهم الإبداعية بإعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.

وأكدت السعيد أن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على المعرفة، الابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فضلًا عن كونها المحرك الرئيس لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها المجتمع المصري بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة.

وخلال كلمتها بالاحتفالية أوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن ريادة الأعمال هي سبب رئيس لتشجيع الشباب علي الابتكار واختلاف الفكر، بما يؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل كبير.

لافتة إلي قيام الوزارة بالعديد من الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، وأخري بالتعاون مع الأكاديمية العربية.

وأشارت خليل إلي إنشاء حاضنة في مجال السياحة مع الأكاديمية البحرية ومركز ريادة الأعمال، موضحة أنها واحدة من أفضل قصص النجاح لمشروع رواد 2030 لكل ما اتسمت به من حرفية وتقنية في تنفيذها بكل مراحلها.

ولفتت د.غاده خليل إلي اختيار الحاضنة العام الماضي خلال اجتماع وزراء السياحة العرب لاستعراض التجربة المصرية وتشجيع الابتكار في مجال السياحة في الدول العربية الأخرى.

وأكدت خليل اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بملف ريادة الأعمال باعتباره ملف ذات أهمية ضمن ملف التنمية الاقتصادية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار تعزيز دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة كأحد اختصاصات الوزارة.

موضحة أن دعم وإبراز دور ريادة الاعمال في مثل هذا الحدث الذي تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد استكمالًا لهذا الدور.

وأشارت خليل إلي عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعدد من الجلسات النقاشية في يوليو الماضي تناولت من خلالها مناقشة مكونات البيئة الداعمة لريادة الأعمال في مصر، بمشاركة الجهات التي تدعم ريادة الأعمال في مصر ومنها الأكاديمية العربية وأكاديمية البحث العلمي والعديد من الجامعات وحاضنات الأعمال.

موضحة أنه تم الخروج بعدد من التوصيات نتاج تلك الجلسات والتي تعمل الوزارة علي تحقيقها حاليًا وأبرزها وجود استراتيجية موحدة وخارطة طريق لريادة الأعمال في مصر تتم المشاركة في تنفيذها، وتحديد وجهة القطاع بأكمله وما نتمني الوصول له فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية من خلاله.

وتابعت خليل أن أحد أبرز التوصيات التي يتم العمل عليها هو دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، ودعم الجهود التي تدعم وجود ريادة الأعمال وتوفيره كاختيار متاح وسريع أمام الشباب جميعًا.

ولفتت خليل إلى تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع العديد من البنوك والجهات الداعمة، مؤكدة الحرص علي دعم الشباب وتوفير كل الممكنات التي تدعمهم في خلق مشروعات ناجحة.

قائلة إننا الآن في العصر الذهبي بالنسبة للشباب ، موضحة الاهتمام بمشاركتهم في إعداد استراتيجية الشباب، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 قام بالمشاركة في إعداد استراتيجية الشباب حيث تم عقد لقاءات مع الشباب للاستماع إلي مقترحاتهم وأفكارهم لإدراجها في الاستراتيجية .

واختتمت خليل مؤكده أن تعزيز وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال من كافة جوانبها سيعمل على خلق المزيد من المرونة في التعامل مع المستجدات المتعلقة بوظائف ومجالات المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجيـة الحديثة وتقنيات الثورة الرقمية، وتأهيل الخريجين في التعامل مع مختلف التحديات.