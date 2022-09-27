التخطيط تسلم قطاع المرور والحماية المدنية 4 مراكز تكنولوجية متنقلة

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية (4) مركز خدمة متنقلة لقطاع المرور والحماية المدنيةبالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات وحدات المرور الثابتة، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق بكفاءة و يسر و بالتعاون مع كافة وزارات و جهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى،.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المراكز المسلمة لقطاع المرور والحماية المدنية بلغ (39) مركزا تكنولوجيا متنقل للتسهيل علي المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته لمراعاة كبار السن وأصحاب الهمم ولتخفيف الضغط عن وحدات المرور الثابتة و لتقليل التكدس بهذه الوحدات .

وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية و تم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة جديدة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية ويأتى هذا ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،و قطاع المرور والحماية المدنية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل و تحقيق رضاء المواطن .