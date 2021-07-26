«التخطيط» تستعرض فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية فى مجالات عمل الصندوق السيادي

بهدف مناقشة عدد من الموضوعات أهمها فرص التعاون بين المؤسسة الأفريقية للتمويل والصندوق السيادى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع ساميلا زوباريو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وفريق عمل المؤسسة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم الوحدات والمشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط وكذلك تناولت مجالات عمل صندوق مصر السيادى وأهم المشروعات التى يعمل على تنفيذها والمجالات التي يسعى للاسثمار فيها وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المصرى والدولى.

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها فرص التعاون بين المؤسسة الأفريقية للتمويل والصندوق السيادى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية.

واستعرضت وزيرة التخطيط فرص التعاون وعلى رأسها تصنيع عربات القطارات الكهربائية من خلال مشروع نيرك الذى يتعاون فيه الصندوق السيادي مع وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك الصناعات الدوائية وعلى رأسها صناعة اللقاحات والتى يمكن التعاون فيها من أجل توفيرها لكل الدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام مصر بأتمام عضويتها في المؤسسة والاهتمام البالغ بتعميق العلاقات مع المؤسسات الأفريقية على كافة المستويات وأنها =تسعى دائما للشراكة مع الدول والمؤسسات الأفريقية باعتبارها العمق الاستراتيجي والطبيعي لأبناء القارة الواحدة بما يجمعهم من تحديات وما يملكونه من فرص.

من جانبه أكد ساميلا زوباريو، أن المؤسسة الأفريقية تتطلع لإتمام العضوية الكاملة لمصر لتنضم لحوالى 31 دولة أفريقية أعضاء في المؤسسة لما لمصر من دور محورى في القارة الأفريقية، كما أكد على حرص المؤسسة الأفريقية للتمويل على ضخ تمويلات استثمارية في مصر خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل لا سيما أن مصر تشهد نهضة كبيرة وتنفذ عددا من المشروعات العملاقة الجاذبة للاستثمار والتي ستحقق عوائد كبيرة.