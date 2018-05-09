التخطيط تستعرض تجربتى التسجيل اللحظى للمواليد والرصد بمجالات التنمية

د. صالح الشيخ : "عرض التجارب الإدارية الناجحة يعد نقطة ضوء وسط ما تمر به المنطقة العربية حاليا"المال-خاصشاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها د/صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم باللقاء الأول للعام 2018 من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة والذى نظمته الم

د. صالح الشيخ : “عرض التجارب الإدارية الناجحة يعد نقطة ضوء وسط ما تمر به المنطقة العربية حاليا”

المال-خاص

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها د/صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم باللقاء الأول للعام 2018 من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة والذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف التعريف بالتجارب الإدارية الناجحة فى مجال استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل تعميمها ونشرها والاستفادة منها فى الدول العربية والمنعقد تحت رعاية وزيرة التخطيط المصرية على مدار يومى 9و10 مايو 2018.

وفى بداية كلمته أكد د. صالح الشيخ أن استعراض التجارب الإدارية الناجحة من المخلصين من أبناء الوطن يعد نقطة ضوء فى هذا الوقت تحديدا وسط ما تمر به المنطقة العربية حالياً، واشار سيادته إلى انتهاج الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحى على المستويين الاقتصادى والإدارى مشيراً إلى ان هذا النهج استطاع تحقيق مؤشرات إيجابية منذ البدء فى تنفيذه كما تناول الشيخ الحديث حول الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتى تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات وذلك عبر الاستثمار فى البشر ، والإصلاح التشريعي، بناء قواعد البيانات والمعلومات، تحسين الخدمات العامة مؤكداً على حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى بكافة مبادئها وعناصرها على الوجه الأمثل سعياً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030 وربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدداً من البرامج والإجراءات التى نجحت وزارة التخطيط فى تحقيقها فى ظل الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإدارى حيث ذكر منها برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تهدف إلى النهوض بكفاءات وتعزيز قدرات الموظفين سعياً للنهوض بالجهاز الإدارى من حالة الفساد والبيروقراطية، كما أشار د/صالح إلى استحداث إدارات جديدة تخدم الهدف ذاته فضلاً عن إقرار جائزة التميز الحكومى والتى تخلق المنافسة بين المؤسسات الحكومية وبعضها.



وحول ميكنة الخدمات الحكومية تناول د/صالح الشيخ الحديث حول مراكز خدمة المواطنين والتى تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد سعياً لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يسهم فى التيسير على المواطنين فى الحصول على خدماتهم، فضلاً عن ميكنة مكاتب الصحة الـ4571 على مستوى الجمهورية وتابع الشيخ الحديث حول البرامج التى تقدمها الوزارة لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع ابتكارات الشباب

كما استعرض المهندس/أشرف عبد الحفيظ، مساعد د/هالة السعيد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية خلال الملتقى تجربة المنظومة المطورة للتسجيل اللحظى للمواليد والوفيات والتى قدمتها وزارة التخطيط ومن جانبه قدم د/أحمد كمالى مستشار الوزيرة للتخطيط والمتابعة تجربة “الرصد والمتابعة فى مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتتضمن جلسات الملتقى على مدار يومى انعقاده عرض تجارب العديد من الدول والتى تتمثل فى تجارب “عين بوابة التعليم الوطنية”،” الابتكار باستخدام تقنيات IBM التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ” ، “العمل اللائق وأجندة العام 2030 من أجل التنمية المستدامة “،تجربة “الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع لتحقيق أهداف التنمية” إضافة إلى تجارب “مبادرات التحول الرقمى لتحقيق رؤية المملكة 2030″، ” استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “و تجارب “منظومة التوظيف الإلكترونية فى تقلد الوظائف الحكومية” ،” مبادرات بنك الإمارات دبى الوطنى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “و تجربة “مشاريع التحول الرقمى (وكالة التحول الرقمي) “

وشارك بالملتقى عدداً من كبار المسئولين بالوزارات والجهات المصرية المختلفة فضلاً عن مشاركة عدد من القيادات العليا والخبراء التنفيذيين، والعاملين بالأجهزة الحكومية العربية والمعنيين بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ممثله فى الرؤى الخاصة بكل دولة على حدة.

يشار إلى أن د/ هالة السعيد كانت قد شاركت فى اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى دورتها ال 55 فى الأول من مايو الحالى والتى أقرت انتخاب مجلس تنفيذى جديد للمنظمة عن الفترة من مايو2018 – مايو2020 برئاسة المملكة العربية السعودية على أن تكون جمهورية مصر العربية نائباً للمجلس التنفيذى فى فترته الجديدة مع إقرار عضوية دولة الكويت إلى جانب اعتماد توصية المجلس التنفيذى بإطلاق جائزة باسم المنظمة فى مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة.