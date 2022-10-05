«التخطيط» تستعد لإطلاق الإصدار الثانى من مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة

يعكف المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إطلاق الإصدار الثانى لمجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بعنوان «ما بعد cop 27» فى مارس 2023، وذلك بعد إصدار العدد الأول للمجلة فى مطلع سبتمبر الماضى بعنوان الحوكمة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق مجلة علمية بحثية متخصصة فى مجال الحوكمة يسهل العملية على صانع القرار ورفع الوعى المجتمعى بقضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة ضمن رؤية 2030.

هالة السعيد: انتقال مصر للدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بسبب تقدمها فى «الصحة» و«التعليم» و«حياة كريمة»

وأضافت السعيد أن قضية الحوكمة تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الحق فى التنمية، لافتة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا مؤخرا حول مؤشرات التنمية البشرية، ونجاح مصر فى التقدم لـ 19 مركزا وانتقالها من المجموعة المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة نتيجة ما تم من جهود بذلتها الدولة المصرية فى قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم وتحسين مستوى النمو الاقتصادى ومبادرة حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحكومة والتنمية المستدامة، أن المجلة تتخصص فى قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة بمشاركة باحثين من داخل المعهد وخارجه لتعزيز رؤية مصر 2030.

وقالت إن مجلة الحوكمة سيتم إصدارها مرتين فى العام، وتناول العدد الأول موضوع الحوكمة والعاصمة الإدارية، والتى تمثل أول مدينة ذكية متكاملة كنموذج سيتم لإنشاء مدن الجيل الرابع فى مصر، لافتة إلى أن العدد الثانى سيتم إصداره فى مارس 2023 المقبل بعنوان ما «بعد cop 27».

وأضافت أن المعهد أطلق مبادرة «عقول خضراء» ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، لنشر ثقافة التنمية المستدامة والبيئة والتعرف بكافة القضايا المتعلقة بقضايا المناخ، لافتة إلى أن البرنامج يهدف لتدريب 1200 طالب قبل المؤتمر.

وأوضحت أن مبادرة «عقول خضراء» تشمل أيضا تدريب عدد من المدرسين لضمان نوع من الاستدامة للمبادرة وخلق أجيال تتمتع بالتوعية بالقضايا البيئية والمناخية، وذلك من خلال استخدام أدوات معهد الحوكمة وإطلاق قاموس شامل للمصطلحات المتعلقة بتغير المناخ.

وأشارت إلى أن المعهد أطلق 14 برنامجا على المستوى الدولى شمل تدريب 1200 شخص خارج البلاد، إضافة إلى تدريب 4 آلاف سيدة داخل 19 محافظة ومستهدف أن تصل إلى 8 آلاف سيدة على مستوى 27 محافظة قبل نهاية 2022.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالعدد الأول للمجلة، إن المجلة تناولت العاصمة الإدارية كونها من أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية.

وأضافت أن العاصمة الإدارية تصنف من مدن الجيل الرابع إذ تستهدف الدولة إنشاء 23 مدينة منها ثلاث مدن ذكية جار العمل عليها، وهى «العاصمة» و«العلمين الجديدة» و«المنصورة الجديدة»، بمعايير تكنولوجية عالمية انطلاقا مع استراتيجية «الجمهورية الجديدة».

وأوضحت أن مجلة الحوكمة تأتى نتيجة التعاون والشراكة التنموية بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية.

وأشارت إلى أهمية إشراك الشباب فى مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج مثل كن سفيرا، ومبادرة شباب من أجل التنمية، ومبادرة العقول الخضراء للطلاب فى المدارس، موضحة أنه فى إطار رفع كفاءة المؤسسات أطلقت الدولة جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أنه ليست فقط مجرد جائزة ولكنها رحلة إلى التميز لابد من وجودها داخل كل المؤسسات.

وتناولت مجلة الحوكمة فى عددها الأول والذى اطلعت عليها «المال»، عدة مجالات بشأن برامج الحوكمة والعاصمة الإدارية، والمدن الذكية ودورها فى مكافحة الفساد ودور التكنولوجيا.

إضافة إلى تناول مبادئ الجغرافيا الاقتصادية وعلم المناخ السياحى لتطوير العاصمة الإدارية، إضافة إلى تطبيقات الطاقة الشمسية فى العاصمة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومشاركة عدد من الباحثين داخل المعهد والجامعات الأجنبية.

وكشفت المجلة عن تفاصيل مخطط اعتماد العاصمة الإدراية على الطاقة الشمسية، إذ يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مع مركز تحديث الصناعة ووزارة البيئة من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة بتمويل من مرفق البيئة العالمي.

واستعرضت المجلة خطوات تلك الاستراتيجية وإنشاء تطبيقات الطاقة الشمسية الصغيرة بتكنولوجيا متطورة وأن المشروع فى طور الاكتمال خلال الفترة المقبلة، وإنارة الشوارع بأنظمة الليد الموفرة.

وذكرت أن المخطط يشمل إنشاء 100 محطة للخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المبانى داخل العاصمة ومنها الفنادق والمدارس والمبانى الحكومية، إذ أكدت الجدوى الاقتصادية للمشروع تقدم التكنولوجيا والاعتماد على أجهزة تخزين الكهرباء.

وتابعت أن العاصمة الإدارية تخطط لإنشاء أنظمة لتوليد الكهرباء من مظلات السيارات والتى تتضمن خزان شحن البطارية ومحطات شحن السيارات الكهربائية والاستفادة من تلك التطبيقات المتطورة فى المشروع، إضافة لتوفر ألواح الظل للسيارات والكهرباء لشحنها.

وبينت مجلة الحوكمة البحثية أن العاصمة تعمل على إنشاء منظومة لإنتاج الطاقة الشمسية المدمجة فى المبانى وتوفير الطاقة لأجهزة التكييف، إضافة إلى إمكانية تخزينها وتوزيعها بشكل مرن ومتطور، إذ تعمل تلك الأنظمة بشكل كامل للمبانى الحكومية والفندقية والإدارية.

وبدأت العاصمة الإدارية فى تنفيذ مخطط الطاقة الشمسية للمدينة بطرح مناقصة عالمية لتركيب محطة طاقة شمسية بقدرات 16 ميجاوات لعدد 52 مبنى حكومي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ومرفق البيئة العالمى والكهرباء.

وتعد تلك الخطوة مرحلة أولى للترويج لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية فى المدينة، ونموذجا متطورا للمطورين العقاريين لتعميم تلك الأنظمة الشمسية على جميع أرجاء المدينة ومشروعاتها، إضافة إلى مشروع إنارة الشوارع بالطاقة المتجددة.

كما شارك الدكتور رولف ألتر، زميل أول كلية هيرتى ببرلين، فى العدد الأول من مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة بورقة بحثية حول «الحوكمة والنزاهة فى القطاع العام» تستعرض مخاطر الفساد على التنمية.

وأشار إلى تقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى لتكلفة الفساد فى العالم بـ 2.6 تريليون دولار، كما أكد فى بحثه أنه يتعين على الدول تحديد مسار العمل الخاص بكل منها فى مكافحة الفساد، وفقًا لتاريخها ومجتمعاتها واقتصادها.

كما تناولت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، فى ورقتها البحثية قضية “دور التكنولوجيا فى مكافحة الفساد”، إذ أثبتت الأبحاث أن التكنولوجيا أداة فعالة فى مكافحة الفساد.

وتابعت أن قرار الحكومة المصرية بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية جاء بهدف مكافحة الفساد ونقل العديد من المؤسسات وجميع الجهات الحكومية إليها مع تطبيق آليات الحوكمة الإلكترونية بهدف المساعدة فى الحد من الفساد وتجنب عواقبه.