التخطيط تربط تطبيقات المحاكم و النيابة بالقاهرة والإسكندرية

د.هالة السعيد: الميكنة أحد سبل الإصلاح الإداري .. ونهدف للوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال

أحمد عاشور:





في إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والذى يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قامت الوزارة بالربط والتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية، بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.





وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: “الميكنة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، والذي تهدف به إلى الوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة”.





وأضافت “السعيد”: “نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالى الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن”.





ومن جانبه، قال المهندس “هشام سالم”، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التتخطيط، إنه تم التشغيل الفعلى لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلى لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة ، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.





وأضاف أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.





يُذكر أنه تم، فيما يخص المحاكم المدنية، التشغيل الفعلى بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، و أربع محاكم جزئية، بإجمالي 31050 قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي 33720 قضية.. كما تم التشغيل الفعلى بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، وتسع عشرة محكمة جزئية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بإجمالي 540167 قضية يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضا تم التشغيل الفعلي بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالي 13976 قضية.





يُشار إلى أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي : (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الأحكام، والتظلمات، الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئى للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، الودائع، الخبراء، الرسوم).

