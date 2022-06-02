«التخطيط» تدرس تعويض مقاولى مشروعات «حياة كريمة» عن ارتفاع أسعار المدخلات

كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة التنمية المستدامة والمشرف على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالوزارة، أن الحكومة تدرس تعويض شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المبادرة جراء ارتفاع الأسعار ومدخلات العمل لمنع أى تأخر فى التنفيذ، مؤكدًا تنفيذ الأعمال بخطى ثابتة للانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف لـ«المال»، أنه تم تشكيل لجان فنية لحصر احتياجات 51 مركزًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية ودراسة الأثر الاقتصادى وتكلفة تنفيذ تلك المرحلة.

وذكر، على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية المعقودة حاليًا فى مدينة شرم الشيخ، أن المرحلة الأولى خصص لها 200 مليار جنيه، وتم رفع المخصصات على 3 مراحل إلى تريليون جنيه لإحداث تطوير شامل ومستدام فى الريف المصري، لافتا إلى أنه جارٍ تجهيز 14 قرية تم اختيارها لتحقيق التنمية الشاملة قبل الافتتاحات الرئاسية فى يونيو المقبل.

وذكر أن هناك اتفاقًا بين وزارة التخطيط والبنك المركزى لنشر 5 آلاف ماكينة صرف آلى بالقرى ضمن المبادرة، إضافة إلى التوسع فى مشروع تبطين الترع، الذى ساهم فى توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وكشف «حلمى» أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تبطين 20 ألف كيلومتر خلال الفترة من 2021/2020 2024/2023، وتم الانتهاء من %60 من المستهدفات حتى الآن، منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستفادة من الأزمة العالمية الحالية، وتحويلها إلى فرص أمام المصنعين المصريين لتوطين الصناعة المصرية فى كل المجالات، الأمر الذى سيسهم فى فتح مصانع جديدة، وتوفير فرص عمل مناسبة، ومن ثم تقليل البطالة بشكل عام.

البنك الإسلامى يطلق استراتيجية الشمول الرقمى 2025 العام المقبل.. ويخصص 2 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا

وفى سياق آخر، أطلق أمس البنك الإسلامى للتنمية استراتيجية للشمول الرقمى 2025 العام المقبل، وتشجيع جميع الهيئات والمؤسسات والأطراف للمشاركة فيها.

وقال عامر بيكوفيتش، مدير عام الممارسات العالمية والشركات بالبنك الإسلامى للتنمية، إن البنك استثمر 2 مليار دولار فى مجال تعزيز التكنولوجيا المالية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية تطوير وتحديث وتقوية البنية التحتية للاتصالات، سواء للشركات أو الأفراد.

ويعقد البنك الإسلامى للتنمية الاجتماعات السنوية فى دورتها الـ47؛ التى تنعقد هذا العام بشرم الشيخ خلال الفترة من 4-1 يونيو 2022؛ تحت شعار «بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة».