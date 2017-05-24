التخطيط تدرس تداعيات رفع الفائدة على مؤشرات الاقتصاد

أحمد عاشور

تدرس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تداعيات قرار البنك المركزى المصرى غير المتوقع بزيادة سعر الفائدة نقطتين مئويتين على مؤشرات الاقتصاد الكلية المستهدفة خلال العام المالى المقبل (2017/ 2018 ).

وقالت د. نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لـ«المال»، إن الوزارة لا يمكنها الحكم بدقة على مدى الآثار الناتجة عن رفع سعر الفائدة إلا بعد دراسة تفصيلية حول كيفية تأثر معدلات النمو المستهدفة، وكذلك حجم الاستثمارات الكلية.

وتستهدف «التخطيط» الوصول بمعدلات النمو لنحو 4.6 % خلال العام المالى المقبل، مقابل بـ 4 % معدل نمو متوقع العام الجارى (2016 /2017 ) بانخفاض 1 % عما كانت تتوقعه الوزارة عند إعداد الخطة فى مارس 2016.

وتسعى الوزارة إلى جذب 646 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى المقبل، 55 % منها من القطاع الخاص، ويرى اقتصاديون، وفقاً لحصر أجرته «المال» فى عددها أمس أن رفع سعر الفائدة المفاجئ من شأنه الحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع فى مشروعات جديدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض كما سيؤثر على معدلات النمو المستهدفة.

وفى سياق متصل، أشارت نهال المغربل إلى أن وزراتها فى انتظار تقييم مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل لإجراء التعديلات المطلوبة فى ضوء التوجه العام للدولة نحو السيطرة على عجز الموازنة بما يساهم فى الحد من التضخم فى الأسواق، الذى سجل %32 فى إبريل الماضى. وتركز «التخطيط» فى خطة العام المالى المقبل، على التوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقود النمو، وكذلك مشروعات التنمية البشرية، سواء المتعلقة بالتعليم أو الصحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة أن %60 من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بينما تستهدف الخطة توجيه %34 من الاستثمارات فى التنمية البشرية والاجتماعية.