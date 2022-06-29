«التخطيط» تختتم ورشة عمل إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة مركز المعلومات بمجلس الوزراء

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة الاستراتيجية؛ ورشة عمل تدريبية في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتي عُقدت على مدار يومي 27 – 28 يونيو الجاري، بديوان عام الوزارة.

وذكرت وزارة التخطيط فى بيان، أن الورشة تمت بمشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستفاد منها نحو (50) مشاركًا من القيادات ومديري المشروعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمركز الديموجرافي، وبنك الاستثمار القومي.

وقال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على الإدارة الاستراتيجية؛ إن الورشة التدريبية تأتي انطلاقًا من دور الوزارة في دعم الجهاز الإداري للدولة لتأصيل وتطبيق الإدارة الاستراتيجية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء ورفع قدرات القائمين على الإدارة الاستراتيجية على مستوى الجهاز الإداري للدولة.

شارك في تنفيذ ورشة العمل التدريبية وتقديم المحتوى العلمي الدكتور محمد حسان فلفل، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأزمات الكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستعرضت ورشة العمل أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها، واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أعدت الدليل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وتقسيماتها التنظيمية الفرعية، للاطلاع على الدليل من خلال الرابط:

‏https://tinyurl.com/2yukyra8