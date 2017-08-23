التخطيط تبحث تعزيز التنمية البشرية للموظفين وتطوير الخدمات

خاص بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التنمية البشرية للموظفين، وتطوير الخدمات. جاء ذلك في لقائين منفصلين في ديوان عام الوزارة، أولهما بين د. هالة السعيد، والشيخ د.علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق. ورئيس مجلس أمناء مؤسسة م

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بحثت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التنمية البشرية للموظفين، وتطوير الخدمات.

جاء ذلك في لقائين منفصلين في ديوان عام الوزارة، أولهما بين د. هالة السعيد، والشيخ د.علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق. ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، و”د.محمد رفاعي”، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب و النشء، بخلاف لقاء ثان مع الدكتور “هشام الشريف” وزير التنمية المحلية

تناول الاجتماع الأول “سبل تعزيز جهود التنمية البشرية لموظفي القطاع الإداري بالدولة تطوير الخدمات الحكومية بما ينعكس على الانتاجية، وذلك من مقاربة غرس القيم الإنسانية السامية في نفوس المتدربين، عن طريق برامج تدريب متنوعة ومتخصصة بإشراف مجموعة من الخبراء”.

كما تطرق الاجتماع الثاني إلى بحث برنامج تطوير الخدمات الحكومية التي تقدمها الإدارة المحلية ودراسة تلك الخدمات وإجراءات الحصول علي كل خدمة والوقت اللازم للحصول عليها وكيفية تبسيطها وميكنتها وتحويلها إلي خدمات إلكترونية