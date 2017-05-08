التخطيط تبحث الاستفادة من تجربة الإصلاح الإداري بأستراليا

المال - خاصالتقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، نيل هوكينز السفير الاسترالي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون في مجال الإصلاح الإداري. وشرحت السعيد خلال اللقاء رؤية الوزارة الخاصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة وسبل الارتقاء به، مشيرة إلى أن خطة التنمي

المال – خاص

التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، نيل هوكينز السفير الاسترالي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون في مجال الإصلاح الإداري.

وشرحت السعيد خلال اللقاء رؤية الوزارة الخاصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة وسبل الارتقاء به، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها الحكومة حالياً تشمل أهداف محددة للإصلاح الإدراي كمتطلب مهم لتحقيق نمو الاقتصادي، وركزت على أن الحكومة تولي أهمية فائقة لربط التعليم بسوق العمل بما يزيد من معدلات التشغيل لشباب الخريجين.

واستمعت الوزيرة إلى خبرة استراليا في تطبيق قانون جديد للعمل وكيفية الاستفادة من ذلك في تطبيق قانون الخدمة المدنية، كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع أستراليا في مجالات التدريب وبناء الكوادر الوظيفية واختيار أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات بين المسؤلين والخبراء لتحديد أولويات أوجه التعاون بين البلدين في مجالات عمل الوزارة.