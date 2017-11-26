التخطيط: بدأنا 10 آلاف مشروع تنموى بتكلفة 1.3 تريليون جنيه

معتز محمود قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الفترة الماضية شهدت البدء فى تنفيذ نحو عشر آلاف مشروع تنموى، بتكلفة تصل لنحو ١.٣ تريليون جنيه مصرى. وأضافت فى تعقيبها على استفسارات بعض المشاركين فى الملتقى الأول…



معتز محمود

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الفترة الماضية شهدت البدء فى تنفيذ نحو عشر آلاف مشروع تنموى، بتكلفة تصل لنحو ١.٣ تريليون جنيه مصرى.

وأضافت فى تعقيبها على استفسارات بعض المشاركين فى الملتقى الأول للمسؤولية المجتمعية فى المحافظات، أن الاستثمارات التى يتم تنفيذها تشمل كل القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تسعى من تنفيذ تلك الاستثمارات لتحقيق هدفين: الأول هو توفير خدمات بجودة أفضل للمواطنين، فى حين يشمل الهدف الثانى هو تجهيز بنية تحتية يستطيع معها القطاع الخاص الدخول كشريك أساسى فى جهود التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أنه لا يمكن للقطاع الخاص التوسع بدون بنية أساسية، لافتة إلى أن ما تم تنفيذه من بنية أساسية هى استثمارات غير مسبوقة فى مجال الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة.