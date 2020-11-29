«التخطيط»: بدء زيارة الجهات المتأهلة للمرحلة الثانية بجائزة التميز الحكومي الأحد المقبل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء مرحلة الزيارات الميدانية للجهات المتأهلة للمرحلة الثانية من عمليات التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر القادم.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي النجاح الذي شهدته جائزة التميز الحكومي في نسختها لعام 2019، موضحه انعكاس ذلك النجاح علي عدد المتقدمين للحصول على الجائزة في عامها الحالي ليبلغ العدد حوال 3058 متقدم في الدورة الثانية مقارنة بـ 2151 في الدورة الأولي لعام 2019، بزيادة 40%.

وحول منظومة التميز الحكومي أوضحت وزيرة التخطيط أنها تعكس فلسفة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة.

كما تسعى إلى تمكين الحكومات المؤثرة والإيجابية في صناعة المستقبل عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين العمليات تقول وزيرة التخطيط.

وتهدف أيضا إلى تقديم القيمة النوعية لبناء الثقة لدى المواطنين في قدرات الحكومة على تشكيل وبناء المستقبل نقلا عن وزيرة التخطيط في بيان صحفي منذ قليل.

وأضافت السعيد أن المنظومة ترتكز في تحليل مستوى الريادة في التفكير الإداري على الغاية الرئيسة للحكومات المتمثلة بتحقيق السعادة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وتابعت أنها تتخذ في رؤيتها لعمل الجهات الحكومية نظرة شمولية، وتتعامل معها كنظام متكامل له أنشطة ديناميكية مترابطة تدعمها أنظمة إدارية ذات صلة ذكية تتجاوز الحدود المغلقة” للإدارة التقليدية.

وذلك للمساعدة على بناء نماذج الأعمال المتعددة في العمل الحكومي، والتي يمكنها تعزيز بيئة العمل الإيجابية.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد مصطفي المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور منظومة التميز الحكومي يكمن في إعداد رؤية طموحة لحكومات المستقبل المؤثرة والإيجابية.

وذلك من خلال تأسيس هيكل حكومي متكامل يقوم على أسس المواءمة بين الشراكات والاستفادة المثلى منها.

وأضاف مصطفي أن المنظومة ترتكز على خلق فكر قيادي إيجابي جديد في الجهات مبني على التجديد والتطوير من خلال استغلال جميع الإمكانيات المستقبلية المتاحة، والعمل على تجربة نماذج الأعمال والأطر المؤسسية والمرونة في تبني النماذج الناجحة في العمل الحكومي.

لتحقق النتائج المرجوة في سعادة وجودة حياة المجتمع بما يساهم في خلق بيئة تنافسية مبنية على الشراكات بين جميع الجهات.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سيتم إخطار ممثلي الجهات المتأهلة من خلال البريد الإلكتروني والاتصال التليفوني مساء يومي الأربعاء والخميس القادم.