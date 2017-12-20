التخطيط: بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تنموية بالصعيد

المال - خاصأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن مجموعة من المشروعات التنموية المقرر العمل على تنفيذها بإقليم الصعيد في يناير المقبل، وبدء المرحلة الأولى من المشروعات في محافظتي سوهاج وقنا. وأوضحت الوزارة، أن المشروعات المقرر تنف

المال – خاص

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن مجموعة من المشروعات التنموية المقرر العمل على تنفيذها بإقليم الصعيد في يناير المقبل، وبدء المرحلة الأولى من المشروعات في محافظتي سوهاج وقنا.

وأوضحت الوزارة، أن المشروعات المقرر تنفيذها بمحافظة سوهاج، في ثماني قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و120 مليون جنيه، منها 14 مشروعًا في مجال الصرف الصحي، يستفيد منها 3 مراكز و12 قرية بالمحافظة، إلى جانب 10 مشاريع في مجال تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية، يستفيد منها 4 مراكز بالمحافظة، و6 مشروعات للطرق ذات الأولوية الملحة يستفيد منها 6 مراكز.

وإلى ذلك، 3 مشروعات لدعم الاحتياجات المحلية، و4 مشروعات لتغطية الترع في المناطق الحيوية يستفيد منها 3 مراكز بالمحافظة، و3 مشروعات لتنمية المناطق الأثرية، ومشروعين لتوصيل مياه الشرب، إلى جانب مشروعين للخدمات الطبية والبيطرية.

وعلى صعيد المشروعات المقترحة بمحافظة قنا، والمقرر تنفيذها في خمسة قطاعات، أوضحت الوزارة أن تكلفة المشروعات بلغ قدرها 930 مليون جنيه، وشملت 5 مشروعات للصرف الصحي يستفيد بها 5 مراكز و12 قرية، إلى جانب 8 مشروعات لتوصيل مياه الشرب والتي يستفيد منها 6 مراكز و9 قرى، و7 مشروعات للدعم الفني، و8 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية، و3 مشاريع لتطوير البنية التكنولوجية.



