التخطيط: انخفاض الأسعار يحتاج إلى قرى منتجة

أحمد عاشور قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدراسات المكتبية مهمة، لكن وجود المسئول على أرض الواقع أكثر أهمية. وأضافت السعيد: "مصر قامت بجهد كبير في الإصلاح الاقتصادي، الذي أتى بنتائج ومؤشرات إيجابية، والتنمية التي سيشعر بها…

أحمد عاشور

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدراسات المكتبية مهمة، لكن وجود المسئول على أرض الواقع أكثر أهمية.

وأضافت السعيد: “مصر قامت بجهد كبير في الإصلاح الاقتصادي، الذي أتى بنتائج ومؤشرات إيجابية، والتنمية التي سيشعر بها المواطن لابد أن تكون في المحافظات”.

وعن الأسعار وعلاقتها بالإنتاج، قالت السعيد: “من 35 إلى 40٪‏ من ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لعملية نقل البضائع، وحتى بعد زوال آثار تحرير سعر الصرف، فإننا نحتاج أن تكون القرى منتجة، وأن تكون مناطق مصدرة”.

جاءت التصريحات ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتي قنا والأقصر، وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.

يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وقامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها عدة مشروعات.