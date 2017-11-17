التخطيط القومي: لا زيادات بأسعار الوقود والكهرباء لنهاية يونيو المقبل

-زهران: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 37 مليار دولار.. وانخفاض الواردات لـ 23 مليار دولار المال - خاص صرح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن المعهد يعمل حاليًا على إعداد ما يسمي بكراسات السياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة، ويبدى متخصصي المعهد الرأي فيما يخص السيا

-زهران: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 37 مليار دولار.. وانخفاض الواردات لـ 23 مليار دولار



المال – خاص

صرح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن المعهد يعمل حاليًا على إعداد ما يسمي بكراسات السياسات حول آليات تعزيز جودة الموازنة العامة للدولة، ويبدى متخصصي المعهد الرأي فيما يخص السياسات العامة للدولة، مما يسهل مهمة متخذي القرارات وصانعي السياسات.

وأضاف زهران، خلال حواره فى برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد”، أن خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، هى خطة طموحة جدًا، وتسير فى الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات بجانب فكرة تحرير سعر الصرف لضمان نجاح عملية التحرير، والتى ترتب عليها مجموعه من النتائج الايجابية، وإلغاء السوق الموازية.

وأوضح أن الاحتياطي النقدى ارتفع إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى 11%، وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار، الذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية.

وقال زهران: “على مسئوليتي، لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء حتى 30 يونيه 2018″، مؤكدًا أن الحكومة كانت أمينة فى عرضها برنامجها على مجلس النواب حتى عام 2018، وأعلنت أنه سيتم تحريك أسعار الطاقة على مدار خمس سنوات حتي عام 2020 لينتهي الدعم حينها، وهو أمر معلن وليس سريًا.

وعن المشروعات القومية تناول زهران الحديث حول عدد منها، أولها العاصمة الإدارية الجديدة وذكر أننا بحاجة إلى تفريغ الزحام فى القاهرة بإنشاء مدينة جديدة مما يجذب مزيداً من السياح.

وحول مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قال “زهران”: “إنه من المشروعات التى نعول عليها كثيرًا بالتركيز على محور إقليم قناة السويس، وأيضاً المثلث الذهبي الذي يضم سفاجا وقنا والأقصر مما يدخل ضمن تنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك خطط موضوعه خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنمية سيناء والصعيد ستؤتي ثمارها.

وأشار زهران إلى أن مشروع المليون ونصف فدان، أحد أهم المشروعات التي تقوم بها مصر حاليًا، وتهدف الخطة لاستصلاح 4 مليون فدان، وتم البدء بـ 1.5 مليون حاليًا، مقسمة على ثلاثة أجزاء يخصص منهم 500 ألف فدان للزراعة، و500 ألف أخرى للصناعات القائمة على تلك الزراعات، و500 ألف الأخيرة للسكن والخدمات الأخرى.

وتابع أنه تم حفر 1000 بئر بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه تحوي مياه جوفية، تكفي لمائة عام قادمة، ومخصص لهم دراسات جدوى، نافيًا الإشاعات التي تدور حول عدم وجود دراسات جدوي للمشروعات القومية ولكنها غير مطروحة للعامة.

ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن التحسن قادم وسنشهد ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5% فى 2016/2017، ونستهدف الوصول لنسبة مابين 5 و5.5% فى العام المالي الحالي 2017/2018.

وتابع أن معدل التضخم انخفض، وكذلك معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%، مضيفًا أنه يتم تشغيل أكثر من مليون فرد سنوياً، كما وفرت المشروعات القومية 750 ألف وظيفة، مؤكدًا: “القادم أحسن”.

وأشار لتنفيذ ما يشبه العملية الجراحية من خلال تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له، بالإضافة إلى مشروعات الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة الذي يغطى 2 مليون أسرة، مع زيادة دعم بطاقات التموين من 19 إلى 50 جنيهًا للفرد، لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.