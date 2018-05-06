التخطيط: الفترة القادمة ستشهد تطورا في دور القطاع الخاص

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر أرجعت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الأحد، انخفاض نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الفترة الماضية الى الضعف الشديد الذى أصاب البنية الاساسية فى مصر عقب ثورة يناير .جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون ب

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر

أرجعت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الأحد، انخفاض نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية فى الفترة الماضية الى الضعف الشديد الذى أصاب البنية الاساسية فى مصر عقب ثورة يناير .

جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي الْيَوْمَ الأحد تحت عنوان”النمو الشامل وخلق فرص العمل”.

وأوضحت أن الإستثمارات الخاصة والعامة تعرضت لشبه توقف منذ عام 2014 وأضعف ذلك البنية الأساسية.

وأضافت “بالتالى كان على الحكومة ضخ المزيد من الأموال لتأهيل وتطوير البنية التحتية فى محاولة لجذب الاستثمارات الخاصة”.

وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا فى دور القطاع الخاص باعتباره قائد قاطرة النمو

