التخطيط العمراني: المدن الجديدة لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع

سمر السيدقال الدكتور عبدالخالق القاضى، استشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تجربة مصر بالمدن الجديدة بدأت فى الثمانينات منذ إنشاء الجيل الأول فيها كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وتوالت بعد ذلك عمليات الإنشاء لمدن القاهرة الجديدة، والسادات، و

سمر السيد

قال الدكتور عبدالخالق القاضى، استشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تجربة مصر بالمدن الجديدة بدأت فى الثمانينات منذ إنشاء الجيل الأول فيها كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وتوالت بعد ذلك عمليات الإنشاء لمدن القاهرة الجديدة، والسادات، والعلمين الجديدة وهكذا.

وأضاف فى فعاليات الندوة التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة اليوم بعنوان “تطبيق الخطة الحضرية الجديدة بمصر”، أن المدن الجديدة القائمة لم يوجه أغلبها لمحدودى الدخل لكن للفئات ذات الدخل فوق المتوسط والمرتفع؛ لأنه بالنظر للإحصائيات القائمة نجد أن نسبة امتلاكهم تلك الوحدات للفئات فوق المتوسطة تزيد على 50 % وهو الأمر الذى يزيد من نسبة العشوائيات فى مصر بصفة عامة.

أكد أن المشكلة هى إدارة المناطق العمرانية الجديدة وليس إنشاء مدن جديدة، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان لا تكون الدولة المحرك الرئيسى للتنمية الجديدة بالمناطق العمرانية بل المطورين العقاريين، كما حدث فى إنشاء مناطق القاهرة الجديدة والشروق وبدر.

ولفت إلى أن الدولة بدأت تنشئ شبكة طرق قومية بالتوازى مع خطة التنمية العمرانية الجديدة، وتابع: هناك تكامل بين مؤسسات الدولة فى إنتاج دستور عمرانى وبين ما يتم تحقيقه على الواقع من إنشاء شبكات الطرق والمرافق.

وأكد أن هنا مشكلة قائمة هى الفقر المائى تنبع من ارتفاع أعداد السكان وتغيير نمط الاستهلاك وليس لها علاقة بإنشاء سد النهضة، أما المشكلة الأخرى فهى توفير الطاقة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤكد أهمية بناء مدن مستدامة وأكثر كفاءة فى استهلاكات الطاقة والمياه، وهذا يحدث حاليا فى بناء مدينة العلمين الجديدة ومدن بجنوب الصعيد.