التخطيط العام وصندوق تحسين الأقطان أبرزها.. مجلس النواب يقر 5 قوانين نهائيا

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد والتخطيط العام.

كما شهد مجلس النواب الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق المجلس نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل “سوبرجيت”، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.