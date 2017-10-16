التخطيط: الصعيد له أولوية في التنمية.. ونراعي سد الفجوات التنموية

أحمد عاشور قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الصعيد هو أولوية الحكومة في التنمية، وأنها تراعي في ذلك سد الفجوات التنموية، عبر دراسة مؤشرات التنمية البشرية، والتي تمثل بوصلة تنموية.وأضافت الوزيرة، في بيان لها صباح اليوم: "بدأنا في الزيارت الميدانية لصعيد مصر،



أحمد عاشور

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الصعيد هو أولوية الحكومة في التنمية، وأنها تراعي في ذلك سد الفجوات التنموية، عبر دراسة مؤشرات التنمية البشرية، والتي تمثل بوصلة تنموية.

وأضافت الوزيرة، في بيان لها صباح اليوم: “بدأنا في الزيارت الميدانية لصعيد مصر، للوقوف على احتياجات السكان على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير والأعمال المكتبية، وكانت البداية من البوابة ‏للصعيد ممثلة في محافظة الفيوم، وسوف نتابع الأسبوع القادم تلك الزيارات الميدانية، عبر تفقد إحدى محافظات صعيد مصر”.

وأوضحت أنه عقب زيارة الفيوم ودراسة الأوضاع على أرض الواقع، اعتمدنا للمحافظة مبلغ 88 مليون جنية للانتهاء من بعض مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي المتعثرة، حيث تمت الموافقة على زيادة استثمارات خطة ديوان عام وزارة الإسكان بمبلغ 58 مليون جنية لإدراج عدة مشروعات فرعية تحت مشروعاتها الرئيسية والمنفذة من خلال الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي. وتوزع هذه الاعتمادات على محطة معالجة سنهور القبلية، بواقع 10 ملايين جنية، فضلًا عن 20 مليون جنية لمحطة رفع صرف صحي الإعلام، و6 ملايين جنية لمحطة رفع صرف صحي أباظة، و22 مليون جنية لإنشاء خزان أرضي سعة 500 متر مكعب بمركز سنورس.

كما تمت الموافقة على الاعتمادات اللازمة لسداد تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة بمسار الطريق الربع دائري حول مدينة أبشواي، حيث تقرر زيادة استثمارات مشروع رصف الطرق بديوان عام محافظة الفيوم بمبلغ 30 مليون جنيه.

كانت وزيرة التخطيط قد زارت الفيوم منذ أسبوعين، كونها تمثل البوابة الشمالية للصعيد المصري، وتابعت المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وتلك المشروعات المطلوب استكمالها بشكل عاجل، كما قامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الفيوم، ومحطة صرف صحي الإعلام بمركز الفيوم، ومحطة صرف صحي سنهور القبلية بمركز سنورس، كما تفقدت مركز يوسف الصديق للصناعات الحرفية بقرية تونس، وفي نهاية جولتها قامت بتفقد بحيرة قارون.