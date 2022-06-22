التخطيط: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط و التنمية الاقصادية: “الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف للوصول لاقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، لتصبح مصر دولة ذو نظام بيئي متزن يعمل على تحسين جودة حياة الأفراد بحلول عام 2030.”

جاء ذلك خلال كلمته بحفل ختام النسخة الثانية من مسابقة هاكاثون مصر 2030 ، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 ، والتي تهدف لدعم الأفكار الرائدة في القطاع الصحي والاقتصادي في مصر تحقيقاً لرؤية مصر 2030 واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستكمل حديثه بأن مسابقة هاكاثون مصر 2030 هي إحدى ثمار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة بيبسيكو مصر لدعم الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للنهوض بالدولة والوصول لمستقبل أفضل.

يشار إلى استقبال مسابقة هاكاثون مصر 2030 أكثر من 400 طلب للمشاركة، و شارك بالفعل أكثر من 100 فريق في المراحل الأولى، وتم منحهم ورش تدريبية في مجالات مختلفة على يد أكثر من 35 خبير في مجال ريادة الأعمال.

ولفت إلى أن هاكاثون مصر 2030 هو تأكيد على أولوية الحكومة في الاستثمار في ريادة الأعمال متمثلة في الشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعد جزءاً أصيلاً في استراتيجية الدولة وخطتها التنموية.

وفي ذات السياق.

واستعرض الدكتور جميل، مجهودات وزارة التخطيط فيما يتعلق بالوصول للتعليم الريادي، الذي تضمن إنشاء 38 مدرسة تكنولوجية و 9 جامعات تكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية ليكون أكبر مظلة للحاضنات التكنولوجية، بجانب إنشاء بنك الابتكار المصري الذي يعد أكبر منصة للابتكار ويناقش التحديات التكنولوجية الراهنة، ويعمل على تحويلها لفرص استثمارية باستخدام الحلول والأفكار المبتكرة.

من ناحيتها ، صرحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 “سعيدة للغاية بالمشاركة في فعاليات مثل هاكاثون مصر 2030 مما يدعم رسالة الوزارة ورؤية الدولة المصرية في دعم رواد الأعمال على المستوى المحلي و الأفريقي.

وأضافت ان الوزارة تعمل دائما على توفير مناخ أكثر جاذبية للشباب من رواد الأعمال، مشددة على أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع من خاص وحكومي من أجل تمكين هؤلاء الشباب و دعم الشركات الناشئة التي تلبي احتياجات الدولة و احتياجات المجتمع.”

وأضافت أن الوزارة قد أطلقت مشروع رواد 2030 الذي يحمل في طياته أربعة محاور أساسية منها التعليم من خلال تقديم ماجيستير مهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج، و أيضا أطلقت حملة “المليون ريادي” الذي يهدف لتغيير فكر 1000000 ليأخذ الطابع الريادي و استقطاب 50000 شركة جديدة لتكون سبب في خلق فرص عمل للشباب.

إضافة إلى محور التوعية الذي يضم مشروع “ابدأ مستقبلك” الذي توفر الوزارة من خلاله منهج محكم لطلبة المرحلة الإعدادية بهدف ترسيخ الفكر الريادي في الجيل الناشئ بجانب محور حاضنات الأعمال الذي يضم عشر حاضنات أعمال متعددة الأهداف بين الذكاء الاصطناعي وذوي الاحتياجات الخاصة و أخر تلك المحاور هو محور الاقتصاد الذي يتضمن اطلاق عيادات الأعمال لتقديم الاستشارات للشركات الناشئة” وكذلك ملتقيات التسويق.

وتابعت: “أن تلك الجهود التي تبذلها الدولة أثمرت عن أن مصر أصبحت تقع في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط و الثاني على مستوى افريقيا من حيث حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة. كذلك أصبحت مصر في المركز الرابع على مستوى افريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة، وذلك يرجع لجودة الأفكار التي يقدمها هؤلاء الشباب من رواد الأعمال المصريين، ولذلك فإن الوزارة قررت احتضان الثمان فرق المشاركين في نهائيات هاكاثون مصر 2030 وليس فقط الفائز تماشيا مع استراتيجيتها لدعم الشباب وريادة الأعمال

من جانبه ،صرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: “دعم وتمكين الشباب هو ركيزة أساسية في بيبسيكو مصر، فدائماً ما نؤمن بأهمية الاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية للأمام، بجانب مساندة الاقتصاد لتصدي التحديات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف :”أنا فخور بجميع الكوادر الشابة التي شاركت في النسخة الثانية من هاكاثون مصر 2030، ولدي كامل الثقة في قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات.. فهاكاثون مصر 2030 يأتي تماشياً استراتيجية بيبسيكو الايجابية +pep والتي تهدف إلى تطبيق مفهوم الاستدامة عن طريق ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع والبيئة.”

وهنأ شلباية فريق مشروع Rafiqi الفائز بجائزة هاكاثون مصر 2030،

وأضاف: “أود أن أتوجه بجزيل الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 على دعمهم الاستراتيجي للمسابقة ودورهم في تيسير الأنشطة الخاصة بها، وأشكر شركة رايز أب على تنفيذ المسابقة على أعلى مستوى ودعم رواد الأعمال واحتضان أفكارهم الخلاقة.

وتابع :”نحن نتطلع للنسخة الثالثة من هاكاثون مصر 2030 ونعمل على تطوير نموذج المشروع الخاص بها بكافة الطرق،

ودعا جميع شركات القطاع الخاص للانضمام إلى النسخة القادمة لتقديم الدعم والتمكين لرواد الأعمال وتفعيل دورهم في تطوير المجتمع والعبور به لبيئة مستقرة ومستدامة.”

كما صرح عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: “نؤمن أن شراكتنا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبيبسيكو مصر تمثل قيمة وإضافة كبيرة لمشهد ريادة الأعمال في مصر، نستطيع من خلالها توفير الإرشاد والدعم للشباب لإتاحة لهم الفرص للوصول لأفكار مبتكرة. فنحن سعداء أن نشهد تطور الثمانية متأهلين في التصفيات النهائية خلال الشهرين الماضيين ونهنئ الفائز بمسابقة هاكاثون مصر 2030، ومتحمسون للنسخة القادمة”.

وفي نهاية الحفل ، قامت شركة بيبسيكو مصر بالإعلان عن فوز فريق ” Rafiqi” خلال الحدث الذي أطلقته شركة بيبسكو مصر خلال العام الجاري بالتعاون مع شركة رايز أب .

وتسلم الفريق الفائز جائزة مادية وقدرها 500.000 مقدمة من مؤسسة بيبسيكو الذراع الخيري للشركة والتي من شأنها مساعدتهم في إطلاق مشروعهم كرواد أعمال.

وقام المشاركين بالتركيز على الأولويات الاستراتيجية في مشاريعهم والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من أثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات.

كما تم التركيز خلال نسخة هذا العام على الهدف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهم الصحة الجيدة والرفاه، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

حضر حفل الختام كلا من الدكتور جميل حلمي ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والسيد عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من بينهم محمد أبو النجا نجاتي مؤسس شركة PIE و محمد عزب المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Seha health care ، ولفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة و الإعلاميين.

يشار الي ان نهائيات المسابقة شهدت منافسة قوية بين ثمانية فرق كان من بينهم مشروع Hydropal الذي يوفر زجاجات مياه يستطيع مستخدمها تتبع نمط شربه للمياه على مدار اليوم، ومشروعPharmaBill الذي يعمل على سد الفجوة بين الصيدليات والموردين من خلال تطبيق متكامل لتسوق الأدوية، ومشروعPlantopia الذي يعمل على تشجير الأسطح وتوفير خدمة بيع سلسة للخضروات والفواكه بأقل الأسعار وأسرع خدمة توصيل.

بالإضافة إلى مشروعRafiqi وهو عبارة عن منصة تهدف لتحسين جودة حياة محاربي السرطان في مصر، وكذلك مشروع Reaya الذي يقدم خدمات طبية في حالات الطوارئ، ومشروع Receety الذي يقدم حلول لاستبدال الإيصالات الورقية بإيصالات رقمية تصل للعملاء كرسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة، و مشروع Bactech و هو بمثابة ابتكار فريد من نوعه حيث يوفر طريقة جديدة وسريعة ومنخفضة التكلفة ودقيقة لأداء اختبار سريع للمضادات الحيوية في أقل من 60 دقيقة بدلاً من 3 أيام و أخيرا مشروعSIS الذي يقدم خدمات هندسية معقدة للمصانع والشركات لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملية الإنتاج.