استثمار

التخطيط: الزيادة السكانية تسير بمعدل فرد كل 18 ثانية

اجتماع مهم لبحث الملف مع 3 وزراء بديوان عام وزارة التخطيط
أحمد عاشور 3:01 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 3:01 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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تستقبل د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام بمقر ديوان عام الوزراة.

ويهدف الاجتماع لمناقشة ملف تنظيم الأسرة وتأثيرات الزيادة السكانية على التنمية المستدامة، خاصة أن مصر تشهد زيادة بمعدل فرد كل أقل من 18 ثانية.

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اهتمام بإدراج القضية السكانية في مجالات التنمية

صورة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد


وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط اهتمام الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تعني كذلك بتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة.

بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

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وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

يُشار إلى أن عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، وسجل متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 نحو 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل ١٠ أفراد كل ثلاث دقائق.

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بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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