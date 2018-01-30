التخطيط: الحكومة تعتمد على ترشيد الإنفاق دون الاهتمام بزيادة الإيرادات

مها أبوودن قال الدكتور عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، إن جهود الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة تعتمد على تخفيض النفقات العامة، ولا تهتم كثيرًا بزيادة الإيرادات. وأشار خلال نقاش نظمه مشروع الحلول البديلة التابع للجامعة الأمريكية، إلى أن الانخفاض الذى…

مها أبوودن



قال الدكتور عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، إن جهود الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة تعتمد على تخفيض النفقات العامة، ولا تهتم كثيرًا بزيادة الإيرادات.

وأشار خلال نقاش نظمه مشروع الحلول البديلة التابع للجامعة الأمريكية، إلى أن الانخفاض الذى حدث على نسبة عجز الموازنة من ١٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ١١٪ خلال العام المالى الماضى ٢٠١٦ /٢٠١٧، رغم صغر حجمه، لكنه اعتمد على تخفيض الدعم والأجور.

وقال الجبالى إن كفاءة تحصيل الضريبة فى مصر منخفضة عن مثيلاتها من الدول ذات نفس الوضع الاقتصادى، ولذلك عدة عوامل أهمها اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمى، فضلًا عن صياغة عدد من التشريعات التى يستفيد منها بعض القطاعات أو الشرائح، وهو ما يسبب عدم عدالة.