التخطيط: الحكومة تستهدف مزيدًا من التراجع بمعدلات البطالة

المال - خاص قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف المزيد من التراجع في معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو، مؤكدةً أن المؤشرات تدل على الاستمرار في الانخفاض…

المال – خاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف المزيد من التراجع في معدلات البطالة عبر توفير فرص عمل أفضل وأكثر من خلال زيادة معدلات النمو، مؤكدةً أن المؤشرات تدل على الاستمرار في الانخفاض لمعدلات البطالة، وبلغت 11.9% خلال الربع الرابع للعام المالي 2016-2017، مقابل 12.5% خلال نفس الفترة.

وأضافت السعيد: “نسعى إلى دعم وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل، وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتشجيع الصادرات المصرية، والتركيز علي الصادرات ذات المحتوي التكنولوجي المرتفع وخفض فاتورة الاستيراد، مما سيعزز المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي”.

وأكدت السعيد أن المؤشرات النهائية أوضحت انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام المالي 2018/17، ليصل إلى 11.9٪ مقارنةً بنحو 12.6٪ في الربع الأول من العام المالي السابق، وهو أفضل معدل يتحقق منذ عام 2010/09.

وأوضحت السعيد أن معدل البطالة انخفض بين الإناث ليبلغ 24.4٪، خلال الربع الأول من عام 2018/17، مقارنةً بنحو 25.9٪ في الربع المماثل من العام السابق، وانخفض بين الذكور ليبلغ 8.2٪ مقارنة بنحو 8.5٪ خلال الربع المناظر من العام السابق.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة قد بدأت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع الخطة السنوية الجديدة.